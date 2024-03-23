Террористы ИГИЛ обнародовали фото с вероятными исполнителями теракта в «Крокус Сити Холли» в Москве.
В ИГИЛ назвали цели совершенного теракта в «Крокус Сити Холли»
Террористы Исламского государства заявили, что совершенный теракт в московском «Крокус Сити Холи» стал одной из самых жестоких атак на протяжении последних лет.
Аналитики и журналисты заявляют, что одежда террористов на обнародованных ИГИЛ фото совпадает с одеждой задержанных ФСБ исполнителей теракта.
Это сообщение опубликовало близкое к ИГ агентство Amaq, передает группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях.
Отмечается, что три террориста открыли огонь по людям в зрительном зале, еще один террорист в это время поджигал здание.
Отмечается, что у террористов были пулеметы, пистолеты и емкости с зажигательной смесью.
Также известно, что для совершения атаки они длительное время вели наблюдение за зданием Крокус Сити Холл.
В ИГИЛ заявляют, что целью теракта было нападение на христиан.
Террористы отметили, что нападение было совершено в рамках войны, объявленной ИГИЛ странам, ведущим борьбу с исламом.
Также была опубликована фотография с нападающими. The Insider отмечает, что цвет, крой и принт на одежде двух из боевиков из кадра совпадает с одеждой задержанных, о которых отчитывалось ФСБ.
Телеграмма-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным Amaq. Вероятно, три нападавших идентифицированы по снимку.
Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.
Кому мог быть выгоден теракт в «Крокус Сити Холи»
По словам военного эксперта, полковника запаса СБУ Михаила Притулы в комментарии журналистам "Эспрессо", действия российских властей накануне теракта и после него выглядят очень странно.
Аналитик подчеркнул, что накануне совершения теракта разведки многих стран предупреждали Россию, однако кремлевские власти не приняли никаких мер.
Он отметил, что сейчас существует множество моментов, свидетельствующих о том, что все развивалось очень неестественно.
Также, по его словам, как одну из версий можно рассматривать и борьбу между башнями Кремля, решившими таким образом "немножко подставить Путина".
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