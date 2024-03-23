Террористы ИГИЛ обнародовали фото с вероятными исполнителями теракта в «Крокус Сити Холли» в Москве.

В ИГИЛ назвали цели совершенного теракта в «Крокус Сити Холли»

Террористы Исламского государства заявили, что совершенный теракт в московском «Крокус Сити Холи» стал одной из самых жестоких атак на протяжении последних лет.

Аналитики и журналисты заявляют, что одежда террористов на обнародованных ИГИЛ фото совпадает с одеждой задержанных ФСБ исполнителей теракта.

Это сообщение опубликовало близкое к ИГ агентство Amaq, передает группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях.

Отмечается, что три террориста открыли огонь по людям в зрительном зале, еще один террорист в это время поджигал здание.

Отмечается, что у террористов были пулеметы, пистолеты и емкости с зажигательной смесью.

Также известно, что для совершения атаки они длительное время вели наблюдение за зданием Крокус Сити Холл.

В ИГИЛ заявляют, что целью теракта было нападение на христиан.

Террористы отметили, что нападение было совершено в рамках войны, объявленной ИГИЛ странам, ведущим борьбу с исламом.

Также была опубликована фотография с нападающими. The Insider отмечает, что цвет, крой и принт на одежде двух из боевиков из кадра совпадает с одеждой задержанных, о которых отчитывалось ФСБ.

Телеграмма-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным Amaq. Вероятно, три нападавших идентифицированы по снимку.

Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.

Кому мог быть выгоден теракт в «Крокус Сити Холи»

По словам военного эксперта, полковника запаса СБУ Михаила Притулы в комментарии журналистам "Эспрессо", действия российских властей накануне теракта и после него выглядят очень странно.

Аналитик подчеркнул, что накануне совершения теракта разведки многих стран предупреждали Россию, однако кремлевские власти не приняли никаких мер.

Сегодня известно лишь то, что власти России реагировали довольно странным образом на сообщение о возможном теракте, которое поступило от разведок других стран в режиме "долг сообщить". И в конце концов можно сказать, что этот теракт на совести Путина, потому что, если бы он не проигнорировал предупреждение, ничего такого не произошло, потому что были бы приняты меры безопасности и прочее. Но все происходило с точностью наоборот. На входе в ТРЦ Крокус не было охраны, никто никого не проверял. Кроме того, база ОМОН расположена в 3 км от этого ТРЦ, а они ехали час, — подчеркнул аналитик. Поделиться

Он отметил, что сейчас существует множество моментов, свидетельствующих о том, что все развивалось очень неестественно.

Здесь возникает вопрос: кто же все это организовал? А кто-то совершил этот шум, организовал движение вселенского масштаба, а сам в это время что-то делает другое. Возможно, это подготовка к мобилизации, накручиванию ситуации в России, чтобы обвинить, например, Украину, чтобы мобилизовать общество. Это самая вероятная версия, на мой взгляд, — предположил Притула. Поделиться

Также, по его словам, как одну из версий можно рассматривать и борьбу между башнями Кремля, решившими таким образом "немножко подставить Путина".