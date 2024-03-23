Це вже було. Зеленський вперше відреагував на теракт в Москві — відео

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на спроби російського диктатора Володимира Путіна звинуватити Україну теракті в Московській області 22 березня.

Зеленський прокоментував спроби РФ звинуватити Україну теракті

Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Володимир Зеленський Президент України

Президент зауважив, що росіяни, прийшовши в Україну та спалюючи наші міста, звинувачують у цьому Україну. За словами глави держави, росіянам все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни.

Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано. Поширити

Президент заявив, що тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів.

І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Поширити

Зеленський зазначив, що терористи завжди повинні програвати, і подякував усім, хто справді захищає життя. Він додав, що українці усім світом мають захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом.

Стрілянина "Крокус Сіті Хол" у Московській області: що відомо

Увечері 22 березня в концертному залі музичного центру «Крокус Сіті Хол» у Красногорську Московської області під час концерту гурту "Пікнік" відбулася стрілянина.

Також там спалахнула пожежа, завалився дах. Російські ЗМІ заявляють, що до зали увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас російські пропагандисти та ФСБ звинуватили у причетності Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що теракт — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. У МЗС також категорично відкинули звинувачення в нібито причетності Києва.