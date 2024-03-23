Це вже було. Зеленський вперше відреагував на теракт в Москві — відео

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на спроби російського диктатора Володимира Путіна звинуватити Україну теракті в Московській області 22 березня.
Зеленський прокоментував спроби РФ звинуватити Україну теракті
Президент зауважив, що росіяни, прийшовши в Україну та спалюючи наші міста, звинувачують у цьому Україну. За словами глави держави, росіянам все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни.
Президент заявив, що тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів.
Зеленський зазначив, що терористи завжди повинні програвати, і подякував усім, хто справді захищає життя. Він додав, що українці усім світом мають захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом.
Стрілянина "Крокус Сіті Хол" у Московській області: що відомо
Увечері 22 березня в концертному залі музичного центру «Крокус Сіті Хол» у Красногорську Московської області під час концерту гурту "Пікнік" відбулася стрілянина.
Також там спалахнула пожежа, завалився дах. Російські ЗМІ заявляють, що до зали увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї.
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас російські пропагандисти та ФСБ звинуватили у причетності Україну.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що теракт — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. У МЗС також категорично відкинули звинувачення в нібито причетності Києва.
Станом на 23 березня відомо про 133 загиблих. "Медуза" зазначає, що це найбільший теракт у Росії за кількістю загиблих після Беслана. Тоді через захоплення бесланської школи №1 у вересні 2004 року загинули 334 людини.
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