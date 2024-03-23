Это уже было. Зеленский впервые отреагировал на теракт в Москве — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Это уже было. Зеленский впервые отреагировал на теракт в Москве — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на попытки российского диктатора Владимира Путина обвинить Украину в теракте в Московской области 22 марта.

Зеленский прокомментировал попытки РФ обвинить Украину в теракте

Произошедшее вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что россияне, придя в Украину и сжигая наши города, обвиняют в этом Украину. По словам главы государства, россиянам все равно, что происходит внутри их страны.

Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это привлечь в Украину. Все абсолютно предсказуемо.

Президент заявил, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов.

И если россияне готовы молча умирать в «крокусах» и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, Путин еще не одну такую ситуацию попытается вернуть в пользу своих личных властей.

Зеленский отметил, что террористы всегда должны проигрывать, и поблагодарил всех, кто действительно защищает жизнь. Он добавил, что украинцы всем миром должны защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом.

Стрельба в "Крокус Сити Холл" в Московской области: что известно

Вечером 22 марта в концертном зале музыкального центра Крокус Сити Холл в Красногорске Московской области во время концерта группы "Пикник" произошла стрельба.

Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша. Российские СМИ заявляют, что в зал ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, открывшие стрельбу из автоматического оружия.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время, российские пропагандисты и ФСБ обвинили в причастности Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт – это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.

По состоянию на 23 марта известно о 133 погибших. "Медуза" отмечает, что это самый большой теракт в России по количеству погибших после Беслана. Тогда из-за захвата бесланской школы №1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.

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