Это уже было. Зеленский впервые отреагировал на теракт в Москве — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на попытки российского диктатора Владимира Путина обвинить Украину в теракте в Московской области 22 марта.
Зеленский прокомментировал попытки РФ обвинить Украину в теракте
Президент отметил, что россияне, придя в Украину и сжигая наши города, обвиняют в этом Украину. По словам главы государства, россиянам все равно, что происходит внутри их страны.
Президент заявил, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов.
Зеленский отметил, что террористы всегда должны проигрывать, и поблагодарил всех, кто действительно защищает жизнь. Он добавил, что украинцы всем миром должны защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом.
Стрельба в "Крокус Сити Холл" в Московской области: что известно
Вечером 22 марта в концертном зале музыкального центра Крокус Сити Холл в Красногорске Московской области во время концерта группы "Пикник" произошла стрельба.
Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша. Российские СМИ заявляют, что в зал ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, открывшие стрельбу из автоматического оружия.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время, российские пропагандисты и ФСБ обвинили в причастности Украину.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт – это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.
По состоянию на 23 марта известно о 133 погибших. "Медуза" отмечает, что это самый большой теракт в России по количеству погибших после Беслана. Тогда из-за захвата бесланской школы №1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.
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