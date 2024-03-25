Пропаганда РФ начала масштабную информкампанию, цель которой — "привязать" Украину к теракту в "Крокусе", в частности, в глазах Запада.

Кого РФ использует для ИПСО против Украины в отношении теракта в "Крокусе"

Как поясняет ЦПИ, для этого РФ активно распространяет сообщения европейских и американских журналистов и блоггеров, последовательно продвигающих российские нарративы, о которых неоднократно писал Центр.

Это, в частности:

итальянско-швейцарский журналист Анджело Джулиано, утверждающий, что теракт совершил «укронацистский режим при поддержке США». Сам Джулиано живет в Гонконге и регулярно продвигает четкие пророссийские месседжи;

американский блоггер Джек Пособик, являющийся сторонником конспирологических теорий и последовательно продвигающий в США тезисы, созвучные с российскими.

немецкий предприниматель Ким Дотком, пытающийся довести причастность Украины к теракту из-за «языка тела Зеленского». Дотком обвинялся правоохранителями США в отмывании денег и мошенничестве, он регулярно распространяет пророссийские нарративы.

Теракт в Подмосковье. Путин пытается безосновательно обвинить Украину

Редакция издания The Washington Post обратила внимание на то, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин во время выступления по поводу теракта в "Крокус Сити Холл" де-факто признал неспособность предотвратить этот инцидент.

Кроме того, отмечается, что диктатор не упомянул об ИГИЛ во время своего выступления.

Путин же использовал свое пятиминутное телеобращение, чтобы подчеркнуть, что четверо непосредственных исполнителей "двигались в сторону Украины", когда их задержали, и что "с украинской стороны им было подготовлено окно для пересечения государственной границы".

Он прямо не обвинял Украину, отрицавшую какую-либо причастность, но ссылка на "нацистов" — его обычный ярлык для украинского правительства — дала понять, что он обвиняет Киев, — отмечается в материале. Поделиться

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не допустить попыток Владимира Путина и его приспешников привязать теракт в Московской области к Украине.

Путин — патологический лжец. В том числе сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовой стрельбой под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств поддержки таких утверждений. Дмитрий Кулея Глава МИД Украины