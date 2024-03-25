Террористы из Исламского государства (ИГИЛ) начали угрожать лично диктатору Владимиру Путину и России новыми терактами, если его силовики будут допрашивать и применять пытки в отношении пойманных террористов. Однако такое развитие событий на самом деле выгодно режиму нелегитимного президента РФ.
Теракт в "Крокус Сити Холл". Зачем это Путину
На фоне новых угроз со стороны ИГИЛ неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков уже успел заявить, что "борьба с терроризмом требует международного сотрудничества", несмотря на то, что Запад де-факто оборвал контакты с Москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину.
По словам Песков, Путин, мол, уже обзвонил многих лидеров, чтобы обсудить теракт, однако, как известно, не западных.
Эту ситуацию решил прокомментировать блогер-аналитик Игаль Левин.
По словам эксперта, Кремль всегда любил копировать США и паттерны поведения Запада, ведь де-факто Москва признает их главными игроками на международной арене.
Путин снова хочет, чтобы мир забыл об Украине и войне
На этом фоне не стоит удивляться тому, что команда Путина и сам диктатор вспомнили об извечной борьбе с терроризмом.
Аналитик обращает внимание на то, что Путина испугали мощные удары Украины по НПЗ и перенос войны на территорию РФ, поэтому он делает все возможное, чтобы разыграть карту международного терроризма, чтобы мир снова забыл об Украине.
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