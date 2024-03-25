ИГИЛ пригрозил Путину новыми терактами. Аналитик объяснил, почему это выгодно Кремлю
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Политика
Дата публикации

ИГИЛ пригрозил Путину новыми терактами. Аналитик объяснил, почему это выгодно Кремлю

Путин
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Источник:  online.ua

Террористы из Исламского государства (ИГИЛ) начали угрожать лично диктатору Владимиру Путину и России новыми терактами, если его силовики будут допрашивать и применять пытки в отношении пойманных террористов. Однако такое развитие событий на самом деле выгодно режиму нелегитимного президента РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холл". Зачем это Путину

На фоне новых угроз со стороны ИГИЛ неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков уже успел заявить, что "борьба с терроризмом требует международного сотрудничества", несмотря на то, что Запад де-факто оборвал контакты с Москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Песков, Путин, мол, уже обзвонил многих лидеров, чтобы обсудить теракт, однако, как известно, не западных.

Эту ситуацию решил прокомментировать блогер-аналитик Игаль Левин.

Как я уже говорил, чуть что, Россия всегда бежит плакаться к США, и сейчас они разыгрывают эту карту. Обратите внимание, как ушли куда-то на десятый план убийства Пригожина, Навального, фальсифицированные выборы и то, что Украина переносит войну на территорию РФ. Кремль пытается показать, что это все пыль. Мол, вот же международный терроризм, страшное ИГ.

Игаль Левин

Игаль Левин

Блогер-аналитик

По словам эксперта, Кремль всегда любил копировать США и паттерны поведения Запада, ведь де-факто Москва признает их главными игроками на международной арене.

Путин снова хочет, чтобы мир забыл об Украине и войне

На этом фоне не стоит удивляться тому, что команда Путина и сам диктатор вспомнили об извечной борьбе с терроризмом.

Поэтому не удивительно, что Песков — рот Кремля — начинает крутить пластинку, мол, ну какая там Украина, это вообще наша внутренняя чухня, гражданская война, один народ, мы тут сами разберемся, но вот лютейший ИГ же, международная угроза, абракадабра, страх и ужас, — отмечает Игаль Левин.

Аналитик обращает внимание на то, что Путина испугали мощные удары Украины по НПЗ и перенос войны на территорию РФ, поэтому он делает все возможное, чтобы разыграть карту международного терроризма, чтобы мир снова забыл об Украине.

Да, терроризм — это действительно страшно, но Россия именно часть этого международного терроризма, как и Иран, но никак не жертва, — подытожил Левин.

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