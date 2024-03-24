Журналисты издания Financial Times со ссылкой на аналитиков предполагают, что российские спецслужбы настолько увлеклись преступной войной против Украины, что забыли о необходимости следить за безопасностью в собственной стране.

Как Кремль забыл об угрозе со стороны ИГИЛ

Журналисты издания отмечают, что во время собственного обращения на фоне теракта в подмосковном ТЦ Крокус Сити Холл кремлевский диктатор Владимир Путин ни разу не упомянул об ИГИЛ.

Кремлевская пропаганда начала заявлять о причастности Украины к содеянному.

Авторы материала предполагают, что это было сделано с целью устремить гнев россиян на соседнюю страну и отвлечь внимание от катастрофического провала российских спецслужб.

Научный сотрудник Центра Дэвиса при Гарвардском университете Вера Миронова отметила, что теракт был совершен в то время, когда российские спецслужбы были мобилизованы на фоне длительной войны против Украины.

Как ФСБ "проспали" теракт в Подмосковье

Журналисты издания "Новая газета. Европа" подчеркивают, что развязывание Кремлем преступной войны против Украины сместило центр внимания ФСБ.

Если до 2022 года ФСБ почти полностью была сосредоточена на противодействии исламистской террористической угрозе, то с началом войны большинство официальных заявлений ФСБ касаются Украины, а задержанными "террористами" становятся преимущественно протестующие против войны россияне.

Эксперт по исламистскому терроризму Лукас Уэббер отметил, что Россия уже давно находится среди врагов ИГИЛ.

Этому, в частности, способствовало вторжение оккупационной армии РФ на территорию Сирии, а также деятельность ПИК Вагнера на территории стран Африки, а также отношения Кремля с афганским движением Талибан.

Уэббер отмечает, что именно афганское отделение ИГИЛ (так называемый "Вилаят Хорасан") сегодня является одним из наиболее активных центров группировки.

В сентябре 2022 года они организовали нападение смертника на посольство России в Кабуле.

Также они начали активно вести свою пропаганду на русском языке, подстрекая своих поклонников в Таджикистане и других постсоветских странах к нападениям на россиян.