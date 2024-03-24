Кулеба назвал Путина лжецом и призвал мир не верить попыткам РФ привязать теракт к Украине
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Политика
Дата публикации

Кулеба назвал Путина лжецом и призвал мир не верить попыткам РФ привязать теракт к Украине

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не допустить попыток Владимира Путина и его приспешников привязать теракт в Московской области к Украине.

Кулеба о попытках РФ привязать теракт к Украине

Кулеба напомнил, что Путин соврал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки «Курск» в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийства Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году. критиков, касающихся российских военных, оккупировавших Крым, сбивания MH17 и планы вторгнуться в Украину.

Это лишь несколько фактов лжи из очень длинного списка, сказал Кулеба.

Путин — патологический лжец. В том числе сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовой стрельбой под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств поддержки таких утверждений.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Министр призвал не разрешить Путину и его приспешникам обмануть людей.

Их единственная цель — побуждать больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцам, но и всему Западу.

Теракт в Московской области

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Четверо неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”.

Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время, российские пропагандисты и ФСБ обвинили в причастности Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт — это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.

По состоянию на 23 марта известно о 133 погибших. "Медуза" отмечает, что это самый большой теракт в России по количеству погибших после Беслана. Тогда из-за захвата бесланской школы №1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.

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