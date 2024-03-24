Кулеба назвал Путина лжецом и призвал мир не верить попыткам РФ привязать теракт к Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не допустить попыток Владимира Путина и его приспешников привязать теракт в Московской области к Украине.

Кулеба о попытках РФ привязать теракт к Украине

Кулеба напомнил, что Путин соврал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки «Курск» в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийства Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году. критиков, касающихся российских военных, оккупировавших Крым, сбивания MH17 и планы вторгнуться в Украину.

Это лишь несколько фактов лжи из очень длинного списка, сказал Кулеба.

Путин — патологический лжец. В том числе сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовой стрельбой под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств поддержки таких утверждений. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Министр призвал не разрешить Путину и его приспешникам обмануть людей.

Их единственная цель — побуждать больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцам, но и всему Западу. Поделиться

Putin lied about the 1999 apartment building bombings, 2000 Kursk submarine disaster, 2004 Beslan school siege, murders of Politkovskaya in 2006, Magnitsky in 2009, Nemtsov in 2015, and many other critics, Russian soldiers occupying Crimea, the downing of MH17, and plans to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2024

Теракт в Московской области

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Четверо неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”.

Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время, российские пропагандисты и ФСБ обвинили в причастности Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт — это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.