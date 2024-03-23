В разведке США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в Подмосковье
Категория
Мир
Дата публикации

В разведке США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в Подмосковье

Теракт в Подмосковье
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Источник:  Голос Америки

Представители разведки США заявили о достоверных данных об ответственности террористической группировки ИГИЛ в теракте в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

Что говорят представители разведки США

По информации западных журналистов, об информации об ответственности ИГИЛ за теракт в Подмосковье рассказал не названный американский чиновник.

В то же время террористы ИГИЛ распространили собственное заявление в публикации информагентства Aamaq, взяв на себя ответственность за теракт.

В заявлении террористов в Telegram-канале отмечалось, что нападение было совершено на большое собрание христиан в Красногорске возле Москвы.

Журналисты Reuters и телеканала Al Jazeera объясняют , что речь идет об афганском отделении "Исламского государства", которое называют "ИГИЛ-К" (Khorasan — ISIS-К).

По информации разведки США, этот террористический филиал ИГИЛ устроил 2 теракта в Иране. В результате погибли более ста человек.

В сентябре 2022 года боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в посольстве РФ в Кабуле.

А годом ранее группа была ответственна за атаку на международный аэропорт в столице Афганистана.

На этой неделе "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку смертника перед банком в Кандагаре, что привело, по данным местной полиции, к гибели 3 человек и ранению 12 человек.

Какие могут быть причины нападения террористов ИГИЛ на "Крокус Сити Холл"

Западные эксперты говорят, что в течение последних лет террористы "ИГИЛ-К" распространяли пропаганду с критикой кремлевского диктатора Владимира Путина.

Аналитик Колин Кларк из исследовательской группы Soufan Center в Нью-Йорке отмечает, что террористы афганского отделения ИГИЛ в последние годы очень сильно выражают ненависть к Путину.

По словам военного аналитика и бывшего полковника турецкой армии Мурата Аслана, Россия, как и США, ведет войну с ИГИЛом на территории Сирии.

Майкл Кугельман Центра Вильсона в Вашингтоне сказал в разговоре с Al Jazeera, что ИГИЛ-К считает, что путинская Россия "угнетает российских мусульман".

Среди примеров он привел вторжение Советского Союза в Афганистан, действия РФ в Чечне, тесные отношения Москвы с правительствами Сирии и Ирана, и "особенно военные кампании, которые Россия вела против боевиков ИГИЛ в Сирии и через наемников Группы "Вагнера" — в некоторых частях. Африки».

Кугельман добавил, что в состав группировки ИГИЛ также входят ряд центральноазиатских боевиков, имеющих собственные претензии к Москве.

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