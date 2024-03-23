У розвідці США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в Підмосковʼї
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У розвідці США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в Підмосковʼї

Теракт у Підмосков'ї
Джерело:  Голос Америки

Представники розвідки США заявили про достовірні дані щодо відповідальності терористичного угруповання ІДІЛ до теракту у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол".

Що кажуть представники розвідки США

За інформацією західних журналістів, про інформацію щодо відповідальності ІДІЛ за теракт у Підмосков’ї розповів не названий американський чиновник.

У той же час терористи ІДІЛ поширили власну заяву у публікації інформагентства Aamaq, взявши на себе відповідальність за теракт.

У заяві терористів в Telegram-каналі зазначалось, що напад був здійснений на велике зібрання християн у Красногорську біля Москви.

Журналісти Reuters та телеканала Al Jazeera пояснюють, що мова йде про афганське відділення "Ісламської держави", яке називають "ІДІЛ-К" (Khorasan - ISIS-К).

За інформацією розвідки США, цей терористичний філіал ІДІЛ влаштував 2 теракти у в Ірані. Внаслідок цього загинуло більше ста осіб.

У вересні 2022 року бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у посольстві РФ у Кабулі.

А роком раніше група була відповідальною за атаку на міжнародний аеропорт у столиці Афганістану.

Цього тижня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку смертника перед банком у Кандагарі, що призвело, за даними місцевої поліції, до загибелі 3 людей і поранення 12 осіб.

Які можуть бути причини нападу терористів ІДІЛ на "Крокус Сіті Хол"

Західні експерти кажуть, що протягом кількох останніх років терористи "ІДІЛ-К" поширювали пропаганду із критикою кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Аналітик Колін Кларк з дослідницької групи Soufan Center у Нью-Йорку зазначає, терористи афганського відділення ІДІЛ останніми роками дуже сильно висловлюють ненависть до Путіна.

За словами військового аналітика і колишній полковника турецької армії Мурата Аслана, Росія, як і США, веде війну з ІДІЛ на території Сирії.

Майкл Кугельман Центру Вільсона у Вашингтоні сказав у розмові з Al Jazeera, що ІДІЛ-К вважає, що путінська Росія "пригноблює російських мусульман".

Серед прикладів він навів вторгнення Радянського Союзу в Афганістан, дії РФ у Чечні, тісні стосунки Москви з урядами Сирії та Ірану, та "особливо військові кампанії, які Росія вела проти бойовиків ІДІЛ у Сирії та - через найманців Групи "Вагнера" - в деяких частинах Африки".

Кугельман додав, що до складу угруповання ІДІЛ також входять низка центральноазійських бойовиків, які мають власні претензії до Москви.

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