Кулеба назвав Путіна брехуном і закликав світ не вірити спробам РФ прив'язати теракт до України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не допустити спроб Володимира Путіна та його поплічників прив'язати теракт у Московській області до України.

Кулеба про спроби РФ прив’язати теракт до України

Кулеба нагадав, що Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, щодо російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну.

Це лише кілька фактів брехні з дуже, дуже довгого списку, сказав Кулеба.

Путін — патологічний брехун. У тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Міністр закликав не дозволити Путіну та його поплічникам обдурити людей.

Їхня єдина мета — спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу. Поширити

Putin lied about the 1999 apartment building bombings, 2000 Kursk submarine disaster, 2004 Beslan school siege, murders of Politkovskaya in 2006, Magnitsky in 2009, Nemtsov in 2015, and many other critics, Russian soldiers occupying Crimea, the downing of MH17, and plans to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2024

Теракт у Московській області

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Четверо невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”.

Також там спалахнула пожежа, завалився дах.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас російські пропагандисти та ФСБ звинуватили у причетності Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що теракт — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. У МЗС також категорично відкинули звинувачення в нібито причетності Києва.