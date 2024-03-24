Кулеба назвав Путіна брехуном і закликав світ не вірити спробам РФ прив'язати теракт до України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не допустити спроб Володимира Путіна та його поплічників прив'язати теракт у Московській області до України.
Кулеба про спроби РФ прив’язати теракт до України
Кулеба нагадав, що Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, щодо російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну.
Це лише кілька фактів брехні з дуже, дуже довгого списку, сказав Кулеба.
Міністр закликав не дозволити Путіну та його поплічникам обдурити людей.
Теракт у Московській області
Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
Четверо невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”.
Також там спалахнула пожежа, завалився дах.
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас російські пропагандисти та ФСБ звинуватили у причетності Україну.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що теракт — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. У МЗС також категорично відкинули звинувачення в нібито причетності Києва.
Станом на 23 березня відомо про 133 загиблих. "Медуза" зазначає, що це найбільший теракт у Росії за кількістю загиблих після Беслана. Тоді через захоплення бесланської школи №1 у вересні 2004 року загинули 334 людини.
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