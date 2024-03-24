По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон, Украина никак не может быть причастна к теракту в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".
США заявляют об отсутствии доказательств причастности Украины к теракту в Подмосковье
По словам вице-президента США Камалы Гаррис, нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".
Какие выгоды получит Путин от теракта в Подмосковье
По словам генерала армии, бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, теракт в Подмосковье стал очередной попыткой Кремля дискредитировать Украину на международной арене.
Маломуж отметил, что в совершении теракта явно прослеживается причастность террористов ИГИЛ.
По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин использует теракт для еще большего подавления россиян.
Также он указывает на попытку Кремля дискредитировать Украину на международном уровне.
Маломуж считает линию Кремля на фоне теракта в Подмосковье очередной попыткой оправдать преступное вторжение в Украину.
Он также предупреждает о попытках новых так называемых актов возмездия со стороны РФ.
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