По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон, Украина никак не может быть причастна к теракту в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

США заявляют об отсутствии доказательств причастности Украины к теракту в Подмосковье

Исламское государство несет исключительную ответственность за атаку. Никакого участия Украины не было, — подчеркнула Уотсон. Поделиться

По словам вице-президента США Камалы Гаррис, нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

Нет, нет никаких доказательств. И действительно, мы знаем, что по всем признакам именно ИГИЛ-К несет ответственность за произошедшее, — подчеркнула Гаррис. Поделиться

Какие выгоды получит Путин от теракта в Подмосковье

По словам генерала армии, бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, теракт в Подмосковье стал очередной попыткой Кремля дискредитировать Украину на международной арене.

Маломуж отметил, что в совершении теракта явно прослеживается причастность террористов ИГИЛ.

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин использует теракт для еще большего подавления россиян.

Возможно введение антитеррористического режима на всей территории РФ, что позволит еще больше закручивать гайки. А там можно объявить и очередную волну мобилизации, не опасаясь протестов и недовольства. Потому что за недовольство можно будет загреметь на большие сроки, чем сейчас, — предполагает Маломуж. Поделиться

Также он указывает на попытку Кремля дискредитировать Украину на международном уровне.

Путин и вся российская пропаганда сейчас усиленно работают именно в этом направлении, пытаясь "как-то увязать все с "украинским следом". Представить Украину государством-террористом Кремль пытается давно. Сейчас мы видим повышение ставок в этой информационной спецоперации. Цель ясна — снизить поддержку" нашей страны со стороны Запада, не допустить привлечения на нашу сторону колеблющихся стран — Китай, Индия, — объясняет генерал. Поделиться

Маломуж считает линию Кремля на фоне теракта в Подмосковье очередной попыткой оправдать преступное вторжение в Украину.

Вряд ли случайно "Крокус" случился именно сейчас — после перевыборов Путина и до Глобального саммита мира, который готовит Украина. Дипломаты, разведчики под видом дипломатов, разного рода агенты влияния будут сейчас активно раскачивать тему необходимости переговоров и оправдания российской агрессии против Украины, — прогнозирует экс-руководитель Службы внешней разведки. Поделиться

Он также предупреждает о попытках новых так называемых актов возмездия со стороны РФ.