За словами речниці Ради нацбезпеки США при Білому домі Едріен Уотсон, Україна ніяк не може бути причетна до теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”.

США заявляють про відсутність доказів щодо причетності України до теракту в Підмосков'ї

Ісламська держава несе виключну відповідальність за цю атаку. Ніякої участі України не було, — наголосила Уотсон. Поширити

За словами віцепрезидентки США Камали Гарріс, не має жодних доказів причетності України до теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”.

Ні, немає жодних доказів. І насправді ми знаємо, що за всіма ознаками саме ІДІЛ-К несе відповідальність за те, що сталося, — підкреслила Гарріс. Поширити

Які вигоди отримає Путін від теракту у Підмосков’ї

За словами генерала армії, колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, теракт у Підмосков’ї став черговою спробою Кремля дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Маломуж зазначив, що у скоєнні теракту явно прослідковується причетність терористів ІДІЛ.

На його думку, кремлівський диктатор Володимир Путін використає теракт для ще більшого придушення росіян.

Можливе введення антитерористичного режиму на всій території РФ, що дозволить ще більше закручувати гайки. А там можна оголосити й чергову хвилю мобілізації, не побоюючись протестів та невдоволення. Тому що за невдоволення можна буде загриміти на більші терміни, ніж зараз, — припускає Маломуж. Поширити

Також він вказує на спробу Кремля дискредитувати Україну на міжнародному рівні.

Путін і вся російська пропаганда зараз посилено працюють саме в цьому напрямку, намагаючись "якось ув’язати все з "українським слідом". Представити Україну державою-терористом Кремль намагається давно. Зараз ми бачимо підвищення ставок у цій інформаційній спецоперації. Мета зрозуміла — знизити підтримку нашої країни з боку Заходу, не допустити залучення на наш бік країн, що вагаються, — Китай, Індія, — пояснює генерал. Поширити

Маломуж також вважає лінію Кремля на тлі теракту у Підмосков’ї черговою спробою виправдати злочинне вторгнення в Україну.

Навряд чи випадково "Крокус" трапився саме зараз — після перевиборів Путіна і до Глобального саміту світу, який готує Україна. Дипломати, розвідники під виглядом дипломатів, різного роду агенти впливу зараз активно розгойдуватимуть тему необхідності переговорів та виправдання російської агресії проти України, — прогнозує екс-керівник Служби зовнішньої розвідки. Поширити

Він також попереджає про спроби нових так званих “актів відплати з боку РФ.