За словами речниці Ради нацбезпеки США при Білому домі Едріен Уотсон, Україна ніяк не може бути причетна до теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”.
США заявляють про відсутність доказів щодо причетності України до теракту в Підмосков'ї
За словами віцепрезидентки США Камали Гарріс, не має жодних доказів причетності України до теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”.
Які вигоди отримає Путін від теракту у Підмосков’ї
За словами генерала армії, колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, теракт у Підмосков’ї став черговою спробою Кремля дискредитувати Україну на міжнародній арені.
Маломуж зазначив, що у скоєнні теракту явно прослідковується причетність терористів ІДІЛ.
На його думку, кремлівський диктатор Володимир Путін використає теракт для ще більшого придушення росіян.
Також він вказує на спробу Кремля дискредитувати Україну на міжнародному рівні.
Маломуж також вважає лінію Кремля на тлі теракту у Підмосков’ї черговою спробою виправдати злочинне вторгнення в Україну.
Він також попереджає про спроби нових так званих “актів відплати з боку РФ.
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