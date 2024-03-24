По словам главы Минфина Великобритании Джереми Ханта, Россия распространяет пропагандистские вбросы вокруг теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".
Как Кремль с помощью пропаганды искажает обстоятельства теракта в Крокус Сити Холи
Хант отметил, что гибель гражданских ужасна, даже в странах, действия правительств которых категорически не одобряются на Западе.
При этом Хант отверг обвинения Кремля в причастности Украины к совершению теракта.
Он добавил, что Кремль с помощью пропаганды создает "дымовую зафису" вокруг обстоятельств теракта.
Хант также заметил, говоря о потенциальной террористической угрозе, что британское общество "должно быть на страже".
Что показал теракт в Подмосковье
Как отмечают журналисты издания The Washington Post, кремлевский диктатор Владимир Путин во время выступления по поводу теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" фактически признал неспособность предотвратить этот инцидент.
Авторы материала обращают внимание, что Путин не упомянул об ИГИЛ во время своего выступления.
В публикации отмечается, что ужасные видео, на которых нападающие с автоматическим оружием холодно убивают невинных посетителей концерта и поджигают одно из самых популярных развлекательных заведений российской столицы, разгромили усилия Путина представить Россию сильной, единой и стойкой.
Атака произошла лишь через пять дней после "триумфальной" победы Путина на президентских выборах, которые "сильно контролировались Кремлем и широко осуждались за границей как не соответствующие демократическим стандартам".
По мнению журналистов, учитывая авторитарный контроль Путина над властью в РФ, российский лидер вряд ли столкнется с любой критикой.
При этом риторика обвинений в сторону Украины и Запада будет продолжаться и может привести к дальнейшим репрессиям, поскольку Путин стремится подтолкнуть свою нацию к продолжительной войне.
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