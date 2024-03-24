По словам главы Минфина Великобритании Джереми Ханта, Россия распространяет пропагандистские вбросы вокруг теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

Как Кремль с помощью пропаганды искажает обстоятельства теракта в Крокус Сити Холи

Хант отметил, что гибель гражданских ужасна, даже в странах, действия правительств которых категорически не одобряются на Западе.

Мы можем только надеяться, что виноваты будут пойманы, — подчеркнул британский министр. Поделиться

При этом Хант отверг обвинения Кремля в причастности Украины к совершению теракта.

Мы очень мало доверяем тому, что говорит российское правительство, — отметил глава Минфина Великобритании. Поделиться

Он добавил, что Кремль с помощью пропаганды создает "дымовую зафису" вокруг обстоятельств теракта.

Хант также заметил, говоря о потенциальной террористической угрозе, что британское общество "должно быть на страже".

Что показал теракт в Подмосковье

Как отмечают журналисты издания The Washington Post, кремлевский диктатор Владимир Путин во время выступления по поводу теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" фактически признал неспособность предотвратить этот инцидент.

Авторы материала обращают внимание, что Путин не упомянул об ИГИЛ во время своего выступления.

Путин же использовал свое пятиминутное телеобращение в субботу, чтобы подчеркнуть, что четверо непосредственных исполнителей "двигались в сторону Украины", когда их задержали, и что "с украинской стороны им было подготовлено окно для пересечения государственной границы". Он прямо не обвинял Украину, отрицавшую какую-либо причастность, но ссылка на "нацистов" — его обычный ярлык для украинского правительства — дала понять, что он обвиняет Киев, — отмечается в материале. Поделиться

В публикации отмечается, что ужасные видео, на которых нападающие с автоматическим оружием холодно убивают невинных посетителей концерта и поджигают одно из самых популярных развлекательных заведений российской столицы, разгромили усилия Путина представить Россию сильной, единой и стойкой.

Атака произошла лишь через пять дней после "триумфальной" победы Путина на президентских выборах, которые "сильно контролировались Кремлем и широко осуждались за границей как не соответствующие демократическим стандартам".

Несмотря на риторику Путина, направленную на причастность Украины, аналитики, бывшие сотрудники службы безопасности США и члены российской элиты заявили, что нападение подчеркнуло уязвимость путинского режима военного времени, которая также была очевидна, когда Евгений Пригожин возглавил своих наемников Вагнера в коротком мятеже с целью верхушку оборонных чиновников в июне, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

По мнению журналистов, учитывая авторитарный контроль Путина над властью в РФ, российский лидер вряд ли столкнется с любой критикой.