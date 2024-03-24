За словами глави Мінфіну Великої Британії Джеремі Ханта, Росія поширює пропагандистські вкиди навколо теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”.

Як Кремль за допомогою пропаганди спотворює обставини теракту у “Крокус Сіті Холі”

Хант зазначив, загибель цивільних є жахливою, навіть у країнах, дії урядів яких категорично не схвалюються на Заході.

Ми можемо лише сподіватися, що винні будуть спіймані, — підкреслив британський міністр. Поширити

При цьому Хант відкинув звинувачення Кремля у причетності України до скоєння теракту.

Ми дуже мало довіряємо тому, що говорить російський уряд, — зазначив глава Мінфіну Великої Британії. Поширити

Він додав, що Кремль за допомогою пропаганди створює “димову зафісу” навколо обставин теракту.

Хант також зауважив, говорячи про потенційну терористичну загрозу, що британське суспільство "має бути на сторожі".

Що показав теракт у Підмосков’ї

Як зазначають журналісти видання The Washington Post, кремлівський диктатор Володимир Путін під час виступу з приводу теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” фактично визнав неспроможність запобігти цьому інциденту.

Автори матеріалу звертають увагу, що Путін не згадав про ІДІЛ під час свого виступу.

Натомість Путін використав своє п’ятихвилинне телезвернення в суботу, щоб підкреслити, що четверо безпосередніх виконавців "рухалися в бік України", коли їх затримали, і що "з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону". Він прямо не звинувачував Україну, яка заперечувала будь-яку причетність, але посилання на "нацистів" — його звичайний ярлик для українського уряду — дало зрозуміти, що він звинувачує Київ, — зазначається у матеріалі. Поширити

У публікації зазначається, що жахливі відео, на яких нападники з автоматичною зброєю холодно вбивають невинних відвідувачів концерту та підпалюють один із найпопулярніших розважальних закладів російської столиці, розгромили зусилля Путіна представити Росію сильною, єдиною та стійкою.

Атака сталася лише через п’ять днів після "тріумфальної" перемоги Путіна на президентських виборах, які "сильно контролювалися Кремлем і широко засуджувалися за кордоном як такі, що не відповідають демократичним стандартам".

Незважаючи на риторику Путіна, спрямовану на причетність України, аналітики, колишні співробітники служби безпеки США та члени російської еліти заявили, що напад підкреслив вразливість путінського режиму військового часу, яка також була очевидною, коли Євгеній Пригожин очолив своїх найманців Вагнера в короткому заколоті з метою потіснити верхівку оборонних чиновників у червні, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

На думку журналістів, з огляду на авторитарний контроль Путіна над владою в РФ російський лідер навряд чи зіткнеться з будь-якою критикою.