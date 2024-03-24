За словами глави Мінфіну Великої Британії Джеремі Ханта, Росія поширює пропагандистські вкиди навколо теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”.
Як Кремль за допомогою пропаганди спотворює обставини теракту у “Крокус Сіті Холі”
Хант зазначив, загибель цивільних є жахливою, навіть у країнах, дії урядів яких категорично не схвалюються на Заході.
При цьому Хант відкинув звинувачення Кремля у причетності України до скоєння теракту.
Він додав, що Кремль за допомогою пропаганди створює “димову зафісу” навколо обставин теракту.
Хант також зауважив, говорячи про потенційну терористичну загрозу, що британське суспільство "має бути на сторожі".
Що показав теракт у Підмосков’ї
Як зазначають журналісти видання The Washington Post, кремлівський диктатор Володимир Путін під час виступу з приводу теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” фактично визнав неспроможність запобігти цьому інциденту.
Автори матеріалу звертають увагу, що Путін не згадав про ІДІЛ під час свого виступу.
У публікації зазначається, що жахливі відео, на яких нападники з автоматичною зброєю холодно вбивають невинних відвідувачів концерту та підпалюють один із найпопулярніших розважальних закладів російської столиці, розгромили зусилля Путіна представити Росію сильною, єдиною та стійкою.
Атака сталася лише через п’ять днів після "тріумфальної" перемоги Путіна на президентських виборах, які "сильно контролювалися Кремлем і широко засуджувалися за кордоном як такі, що не відповідають демократичним стандартам".
На думку журналістів, з огляду на авторитарний контроль Путіна над владою в РФ російський лідер навряд чи зіткнеться з будь-якою критикою.
При цьому риторика звинувачень у бік України та Заходу триватиме і може призвести до подальших репресій, оскільки Путін прагне підштовхнути свою націю до тривалої війни.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-