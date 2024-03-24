Журналісти видання Financial Times із посиланням на аналітиків припускають, що російські спецслужби настільки захопились злочинною війною проти України, що забули про необхідність слідкувати за безпекою у власній країні.

Як Кремль забув про загрозу з боку ІДІЛ

Журналісти видання зазначають, що під час власного звернення на тлі теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” кремлівський диктатор Володимир Путін жодного разу не згадав про ІДІЛ.

Натомість кремлівська пропаганда почала заявляти про причетність України до скоєного.

Автори матеріалу припускають, що це було зроблено із метою спрямувати гнів росіян на сусідню країну та відвернути увагу від катастрофічного провалу російських спецслужб.

Науковий співробітник Центру Девіса при Гарвардському університеті Віра Миронова зазначила, що теракт був скоєний у той час, коли російські спецслужби були мобілізовані на тлі тривалої війни проти України.

Як ФСБ “проспали” теракт у Підмосков’ї

Журналісти видання "Нова газета. Європа" підкреслюють, що розв’язання Кремлем злочинної війни проти України змістило центр уваги ФСБ.

Якщо до 2022 року ФСБ майже повністю була зосереджена на протидії ісламістській терористичній загрозі, то з початком війни більшість офіційних заяв ФСБ стосуються України, а затриманими "терористами" стають переважно росіяни, що протестували проти війни.

Експерт з ісламістського тероризму Лукас Веббер зазначив, що Росія вже давно перебуває серед ворогів ІДІЛ.

Цьому, зокрема, сприяло вторгнення окупаційної армії РФ на територію Сирії, а також діяльність ПВК “Вагнера” на території країн Африки, а також відносини Кремля з афганським рухом Талібан.

Веббер зауважує, що саме афганське відділення ІДІЛ (так званий "Вілаят Хорасан") сьогодні є одним з найбільш активних осередків угруповання.

У вересні 2022 року вони організували напад смертника на посольство Росії в Кабулі.

Також вони почали активно вести свою пропаганду російською мовою, підбурюючи своїх прихильників у Таджикистані та інших пострадянських країнах до нападів на росіян.