Кадыров начал угрожать российским ультранационалистам

По убеждению приспешника Путина, масштаб атаки "намного больше и глубже", чем сама атака.

Он также начал бить тревогу, ведь считает, что враги страны-агрессорки РФ делают все возможное, чтобы подорвать Россию, "пропагандируя национализм".

Кадыров в очередной раз повторил, что РФ всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Более того, нелегитимный глава Чечни начал угрожать "коротким разговором" разжигателям межнационального конфликта.

Как считают аналитики американского Института изучения войны, таким образом приспешник Путина обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл", чтобы выразить враждебность к неэтническим российским меньшинствам и мигрантам в России.

Что также важно понимать, раньше Кадыров довольно часто оказывался в эпицентре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, возможно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля. Поделиться

Теракт в Подмосковье. Путин пытается безосновательно обвинить Украину

Редакция издания The Washington Post обратила внимание на то, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин во время выступления по поводу теракта в "Крокус Сити Холл" де-факто признал неспособность предотвратить этот инцидент.

Кроме того, указано, что диктатор не упомянул об ИГИЛ во время своего выступления.

Путин же использовал свое пятиминутное телеобращение в субботу, чтобы подчеркнуть, что четверо непосредственных исполнителей "двигались в сторону Украины", когда их задержали, и что "с украинской стороны им было подготовлено окно для пересечения государственной границы".