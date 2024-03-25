Нелегітимний очільник Чечні Рамзан Кадиров обурився через реакцію російських ультранаціоналістів на стрілянину у "Крокус Сіті Хол".

Кадиров почав погрожувати російським ультранаціоналістам

На переконання поплічника Путіна, масштаб атаки "набагато більший і глибший", ніж сама атака.

Він також почав бити на сполох, адже вважає, що вороги країни-агресорки РФ роблять все можливе, щоб підірвати Росію, “пропагуючи націоналізм”.

Кадиров вкотре повторив, що РФ завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Ба більше, нелегітимний глава Чечні почав погрожувати "короткою розмовою" розпалювачам міжнаціонального конфлікту.

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни, у такий спосіб поплічник Путіна звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус Сіті Хол", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії.

Що також важливо розуміти, раніше Кадиров доволі часто опинявся в епіцентрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, цілком можливо, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля. Поширити

Теракт у Підмосков’ї. Путін намагається безпідставно звинуватити Україну

Редакція видання The Washington Post звернула увагу на те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін під час виступу з приводу теракту у “Крокус Сіті Хол” де-факто визнав неспроможність запобігти цьому інциденту.

Окрім того, наголошується, що диктатор не згадав про ІДІЛ під час свого виступу.

Натомість Путін використав своє п’ятихвилинне телезвернення в суботу, щоб підкреслити, що четверо безпосередніх виконавців "рухалися в бік України", коли їх затримали, і що "з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону".