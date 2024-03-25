Кадиров влаштував публічну істерику після теракту у "Крокус Сіті Холі"
Категорія
Світ
Дата публікації

Кадиров влаштував публічну істерику після теракту у "Крокус Сіті Холі"

Кадиров
Джерело:  ISW

Нелегітимний очільник Чечні Рамзан Кадиров обурився через реакцію російських ультранаціоналістів на стрілянину у "Крокус Сіті Хол".  

Кадиров почав погрожувати російським ультранаціоналістам

На переконання поплічника Путіна, масштаб атаки "набагато більший і глибший", ніж сама атака.

Він також почав бити на сполох, адже вважає, що вороги країни-агресорки РФ роблять все можливе, щоб підірвати Росію, “пропагуючи націоналізм”.

Кадиров вкотре повторив, що РФ завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Ба більше, нелегітимний глава Чечні почав погрожувати "короткою розмовою" розпалювачам міжнаціонального конфлікту.

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни, у такий спосіб поплічник Путіна звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус Сіті Хол", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії.

Що також важливо розуміти, раніше Кадиров доволі часто опинявся в епіцентрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, цілком можливо, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.

Теракт у Підмосков’ї. Путін намагається безпідставно звинуватити Україну

Редакція видання The Washington Post звернула увагу на те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін під час виступу з приводу теракту у “Крокус Сіті Хол” де-факто визнав неспроможність запобігти цьому інциденту.

Окрім того, наголошується, що диктатор не згадав про ІДІЛ під час свого виступу.

Натомість Путін використав своє п’ятихвилинне телезвернення в суботу, щоб підкреслити, що четверо безпосередніх виконавців "рухалися в бік України", коли їх затримали, і що "з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону".

Він прямо не звинувачував Україну, яка заперечувала будь-яку причетність, але посилання на "нацистів" — його звичайний ярлик для українського уряду — дало зрозуміти, що він звинувачує Київ, — зазначається у матеріалі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Британії заявили про спроби Кремля спотворити обставини теракту у Підмосков'ї
Теракт у Крокус Сіті-Холі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США закликали РФ припинити звинувачувати Україну у причетності до теракту в Підмосков'ї
Камала Гарріс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому спецслужби РФ не відреагували на загрозу теракту в Підмосков'ї — пояснення експертів
Теракт в Підмосков'ї

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?