Какие последствия для Путина будет иметь теракт в "Крокусе". The Times назвало возможные сценарии

Теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" продемонстрировал шаткость позиции российского диктатора Путина, а также неготовность аппарата безопасности России к соответствующим вызовам.

Как теракт в "Крокус Сити Холл" повлиял на Путинские власти

Как пишет издание, события демонстрируют, как Путин постепенно теряет контроль над событиями в России. В публикации отмечается, что война на территории Украины лишила его узкого видения, а россияне, представлявшие доверенного лидера, теперь боятся за будущее.

The Times описали три возможных сценария последствий теракта в России:

Россия может продемонстрировать теракт как операцию под чужим флагом, чтобы разжечь общественный гнев против Украины и узаконить всеобщую мобилизацию; Путин может использовать теракт как способ заморозить войну против Украины и сосредоточиться на войне против терроризма; диктатор уже утратил контроль и позволил возобладать внутренним распри.

Возвращение исламистского террора в Россию было одновременно предсказуемо и проигнорировано. Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики ощущают его слабость... Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛе с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, — отмечает The Times. Поделиться

Теракт в Крокус Сити Холли 22 марта. Что известно

22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Несколько мужчин в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 93 человека, однако количество жертв может возрасти.

Утром 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину о задержании якобы террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холли".

По его словам, речь идет об 11 людях.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.