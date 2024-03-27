Журналісти видання Bloomberg та західні аналітики зазначають, що кремлівський диктатор Володимир Путін після початку злочинної війни проти України більше двох років залякував західні країни для обмеження допомоги Києву.

Як Путін використовує страхи Заходу для обмеження допомоги Україні

У матеріалі видання у якості прикладу наводиться відмова канцлера Німеччини у відповідь на запит України надати далекобійні ракети Taurus.

Автори матеріалу зазначають, що рішення Шольца демонструє його стурбованість ймовірністю загострення ситуації в Україні.

Журналісти припускають, що позиція канцлера Німеччини, ймовірно підбадьорить кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У матеріалі видання зазначається, отримання Україною німецьких далекобійних ракет Taurus посилило б змогу ЗСУ завдавати ударів по лініям постачання окупаційної армії РФ.

Окрім цього Україна отримала б змогу краще захищати міста під час ракетних та дронових атак російських окупантів.

Дві аналогічні крилаті ракети великої дальності надали ​​Велика Британія (Storm Shadow) та Франція (Scalp). Вони довели високу ефективність, зокрема, допомогвши знищити близько третини російського Чорноморського флоту, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що через високу вартість та обмежену кількість Україна змушена максимально скорочувати використання цих ракет.

Taurus збільшить цей запас, запропонує більшу дальність і є зброєю, яка має високу стійкість до виявлення та ураження системами ППО, — підкреслюють журналісти. Поширити

У матеріалі зазначається, що Шольц намагався переконати всіх, що передача Україні ракет Taurus потребуватиме відправки німецьких військових в Україну, однак ці твердження спростували партнери канцлера по парламентській коаліції та військові Бундсверу.

Тим часом Шольц відхилив пропозиції Британії надіслати Україні більше Storm Shadows і поповнити британські запаси ракетами Taurus. Це може бути викликано занепокоєнням, що це підірве і без того зменшені можливості Бундесверу.

Нещодавно опублікований щорічний звіт про стан збройних сил виявив тривожну нестачу особового складу та озброєння, а також брак керівництва та підготовки.

Автори матеріалу зазначають, що все це свідчить про необхідність Німеччини інвестувати більше коштів у власну оборону.

Минулого року Німеччина передала Україні танки Leopard і зараз є другим за величиною постачальником військової техніки для Києва після США.

Цього місяця Німеччина оголосила про надання ще 500 мільйонів євро військової підтримки, включаючи артилерійські снаряди та бронетехніку.

Як Німеччина має змінити позицію щодо допомоги Україні

Однак автори матеріалу зазначають, що у порівнянні із розмірами та політичною вагою НІмеччини, країна може і має робити для України більше.

Поставки систем озброєнь відбуваються повільно і в надто малих масштабах. Серед членів НАТО вона посідає лише 11 місце за військовими внесками у відношенні до валового внутрішнього продукту та 16 місце за фінансовими зобов’язаннями у відношенні до ВВП. Оскільки Конгрес США блокує додаткову військову допомогу Україні, важливо, щоб Німеччина відігравала більш наполегливу роль. Берлін повинен працювати з іншими європейськими урядами, щоб доставити більше зброї на лінію фронту, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу наголошують, що Україна наразі потребує значно більшої кількості озброєнь, включаючи літаки, боєприпаси, танки, іншу бронетехніку та високоточні керовані ракети великої дальності.

Журналісти підкреслюють, що Шольц має продовжувати переговори з лідерами Польщі та Франції з конкретними заходами для зміцнення оборони Європи, відновлення виснажених військових і надання достатньої підтримки Україні.

У публікації також міститься заклик до Німеччини щодо визнання неможливості подальшого покладання у питаннях військової підтримки на США.