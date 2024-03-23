Шольц відповів на нову ідею Естонії щодо допомоги Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Шольц відповів на нову ідею Естонії щодо допомоги Україні

Олаф Шольц
Джерело:  online.ua

За словами німецького лідера Олафа Шольца, він підтримує ідею прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас щодо цільового показника витрат Євросоюзу для України на рівні 0,25% валового внутрішнього продукту.

Німеччині сподобалася ініціатива Естонії стосовно України

Нова заява канцлера ФРН пролунала після саміту ЄС у Брюсселі.

Олаф Шольц відверто зізнався, що вважає пропозицію Естонії "симпатичною".

Він також нагадав про розрахунки, згідно з якими офіційний Брюссель мав би витрачати 0,8% свого економічного виробництва, щоб досягти рівня витрат США.

Ось чому такі стандарти є хорошими і корисними, оскільки вони забезпечують подальшу ясність.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

На переконання Каї Каллас, якби кожна країна виділяла хоча б 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу, Україна могла б перевершити Росію у військових витратах.

Кільський інституту світової економіки (IfW Kiel) звертає увагу на те, що Естонія витрачає майже 3,6% свого ВВП на підтримку України.

Що важливо розуміти, це більше, ніж будь-яка інша країна світу.

Станом на сьогодні офіційний Берлін витрачає на підтримку України близько 0,6%.

Згідно з даними аналітиків, інші економічно сильні країни ЄС, такі як Франція, Італія та Іспанія, витрачають значно менше 0,25 відсотка, а їхній показник становить близько 0,07 відсотка.

Естонія розробила свій план для перемоги України у війні

Ще у січні 2024 року стало відомо, що естонська влада підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.

Офіційний Таллінн наголошує, що ВВП усіх країн-учасниць "Рамштайну" становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору, вважають в Естонії. Експерти наголошують, що за належного політичного бажання терміни нарощення можна істотно пришвидшити.

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