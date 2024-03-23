Шольц ответил на новую идею Эстонии касательно помощи Украине

По словам немецкого лидера Олафа Шольца, он поддерживает идею премьер-министра Эстонии Каи Каллас относительно целевого показателя расходов Евросоюза для Украины на уровне 0,25% валового внутреннего продукта.

Германии понравилась инициатива Эстонии касательно Украины

Новое заявление канцлера ФРГ прозвучало после саммита ЕС в Брюсселе.

Олаф Шольц откровенно признался, что считает предложение Эстонии "симпатичным".

Он также напомнил о расчетах, согласно которым официальный Брюссель должен тратить 0,8% своего экономического производства, чтобы достичь уровня расходов США.

Вот почему такие стандарты хороши и полезны, поскольку они обеспечивают дальнейшую ясность. Олаф Шольц Канцлер Германии

По мнению Каи Каллас, если бы каждая страна выделяла хотя бы 0,25 процента своего валового внутреннего продукта на военную помощь, Украина могла бы превзойти Россию в военных расходах.

Кильский институт мировой экономики (IfW Kiel) обращает внимание на то, что Эстония тратит почти 3,6% своего ВВП на поддержку Украины.

Что важно понимать, это больше чем любая другая страна мира.

По состоянию на сегодняшний день официальный Берлин тратит на поддержку Украины около 0,6%.

Согласно данным аналитиков, другие экономически сильные страны ЕС, такие как Франция, Италия и Испания, тратят гораздо меньше 0,25 процента, а их показатель составляет около 0,07 процента.

Эстония разработала свой план для победы Украины в войне

Еще в январе 2024 стало известно, что эстонские власти подготовили план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Официальный Таллинн отмечает, что ВВП всех стран-участниц "Рамштайна" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается в 2 триллиона евро.