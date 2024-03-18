Эстония назвала 8 условий для победы Украины в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Эстония назвала 8 условий для победы Украины в войне

Артиллерия ВСУ
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Источник:  The Financial Times

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перечислил 8 условий для победы Украины в развязанной Россией преступной войне.

На чем должна строиться победа Украины в войне

По словам Цахкны, первым условием является постоянная и мощная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров, поскольку Украине необходимо оружие для сопротивления агрессии РФ.

Министр предложил западным партнерам и участникам формата помощи Украине Рамштайн ежегодно выделяли по 0,25% своего ВВП на военную помощь Киеву.

Цахкна отметил, что Эстония уже приняла такое решение и советует партнерам поступить аналогичным образом.

Вторым условием глава МИД Эстонии называет продолжение жесткой санкционной политики против РФ.

Он отметил, что это нанесет ущерб экономике страны-агрессорки РФ и ограничит ее доступ к финансам для ведения преступной войны.

Третьим условием Цахкна называет дальнейшую дипломатическую изоляцию России.

На чем должна основываться дальнейшая безопасность Украины

Четвертым условием эстонский министр указывает на проведение трибунала над военно-политическим руководством РФ за военные преступления, совершенные в Украине.

Пятым условием глава МИД Эстонии называет необходимость стране-агрессорке возместить нанесенный Украине ущерб.

Пока Москва этого не сделает, Запад должен найти способ использовать замороженные российские активы. Бремя восстановления в Украине должно оплачивать агрессор, а не свободный мир, — отмечает Цахкна.

Шестым условием глава МИД Эстонии считает необходимость начала восстановления Украины уже сейчас.

Несмотря на то, что Россия постоянно запускает ракеты и беспилотники, жизнь далеко от фронта продолжается. Восстановление сейчас помогает украинцам лучше справляться с тяжелыми последствиями конфликта, отмечает эстонский министр.

Еще одним важным условием дальнейшей безопасности Украины Цахкна считает членство Киева в ЕС и НАТО.

Последним важным условием глава МИД Эстонии называет реализацию мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

Только это проложит путь к восстановлению справедливого и продолжительного мира, — подчеркнул глава МИД Эстонии.

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