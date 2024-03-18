Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перечислил 8 условий для победы Украины в развязанной Россией преступной войне.
На чем должна строиться победа Украины в войне
По словам Цахкны, первым условием является постоянная и мощная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров, поскольку Украине необходимо оружие для сопротивления агрессии РФ.
Министр предложил западным партнерам и участникам формата помощи Украине Рамштайн ежегодно выделяли по 0,25% своего ВВП на военную помощь Киеву.
Цахкна отметил, что Эстония уже приняла такое решение и советует партнерам поступить аналогичным образом.
Вторым условием глава МИД Эстонии называет продолжение жесткой санкционной политики против РФ.
Он отметил, что это нанесет ущерб экономике страны-агрессорки РФ и ограничит ее доступ к финансам для ведения преступной войны.
Третьим условием Цахкна называет дальнейшую дипломатическую изоляцию России.
На чем должна основываться дальнейшая безопасность Украины
Четвертым условием эстонский министр указывает на проведение трибунала над военно-политическим руководством РФ за военные преступления, совершенные в Украине.
Пятым условием глава МИД Эстонии называет необходимость стране-агрессорке возместить нанесенный Украине ущерб.
Шестым условием глава МИД Эстонии считает необходимость начала восстановления Украины уже сейчас.
Еще одним важным условием дальнейшей безопасности Украины Цахкна считает членство Киева в ЕС и НАТО.
Последним важным условием глава МИД Эстонии называет реализацию мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским.
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