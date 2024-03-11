Какое значение для ВСУ имеет уничтожение самолетов РФ — объяснение ВВС Эстонии

Украинские военные недавно сбили или вывели из строя ряд российских самолетов. Благодаря этому, Киев может создать условия для размещения новых истребителей F-16, которые Украина вскоре получит от Запада.
Какое значение для ВСУ имеет уничтожение самолетов РФ
По словам начальника штаба ВВС Эстонии полковника Янека Лехист, ситуация на линии фронта стала активнее и инициатива скорее находится в руках российских войск. При этом, отметил военный, Россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.
Он отметил, что Россия рискует своими самолетами, подлетая поближе к линии боевого столкновения.
По оценке начальника штаба ВВС Эстонии, для сбивания российских самолетов Украина использует системы ПВО как большой, так и средней дальности, особенно системы Patriot, дальность которых составляет 150 километров.
Выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию своих новых самолетов, сказал Лехист.
Полковник добавил, что Украина может получить истребители F-16 от Запада ранней весной или летом. При этом он подчеркнул, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.
F-16 для Украины
В августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16.
Чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а Украина подготовила инфраструктуру.
Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.
По информации издания The New York Times, двенадцать украинских пилотов к этому лету будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.
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