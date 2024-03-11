Какое значение для ВСУ имеет уничтожение самолетов РФ — объяснение ВВС Эстонии
Категория
Мир
Дата публикации

Какое значение для ВСУ имеет уничтожение самолетов РФ — объяснение ВВС Эстонии

F-16
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Источник:  ERR

Украинские военные недавно сбили или вывели из строя ряд российских самолетов. Благодаря этому, Киев может создать условия для размещения новых истребителей F-16, которые Украина вскоре получит от Запада.

Какое значение для ВСУ имеет уничтожение самолетов РФ

По словам начальника штаба ВВС Эстонии полковника Янека Лехист, ситуация на линии фронта стала активнее и инициатива скорее находится в руках российских войск. При этом, отметил военный, Россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.

Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой урон линиям обороны, — объяснил Лехист.

Он отметил, что Россия рискует своими самолетами, подлетая поближе к линии боевого столкновения.

В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов, уточнил он.

По оценке начальника штаба ВВС Эстонии, для сбивания российских самолетов Украина использует системы ПВО как большой, так и средней дальности, особенно системы Patriot, дальность которых составляет 150 километров.

Выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию своих новых самолетов, сказал Лехист.

Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения новых самолетов. Возможно, они создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе, — подчеркнул он.

Полковник добавил, что Украина может получить истребители F-16 от Запада ранней весной или летом. При этом он подчеркнул, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.

F-16 для Украины

В августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16.

Чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а Украина подготовила инфраструктуру.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

По информации издания The New York Times, двенадцать украинских пилотов к этому лету будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

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