Яке значення для ЗСУ має знищення літаків РФ — пояснення ВПС Естонії

Українські військові нещодавно збили або вивели з ладу низку російських літаків. Завдяки цьому Київ може створити умови для розміщення нових винищувачів F-16, які Україна незабаром отримає від Заходу.

Яке значення для ЗСУ має знищення літаків РФ

За словами начальника штабу ВПС Естонії полковник Янека Лехісте, ситуація на лінії фронту стала активнішою й ініціатива швидше перебуває в руках російських військ. При цьому, зазначив військовий, Росія дещо змінила свою тактику, використовуючи для просування вогневу підтримку з повітря.

Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько півтонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони, — пояснив Лехісте. Поширити

Він зазначив, що Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення.

У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків, — уточнив він. Поширити

За оцінкою начальника штабу ВПС Естонії, для збивання російських літаків Україна використовує системи ППО як великої, так і середньої дальності, особливо системи Patriot, дальність дії яких становить 150 кілометрів.

Виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків, сказав Лехісте.

Звичайно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі, — підкреслив він.

Полковник додав, що Україна може отримати винищувачі F-16 від Заходу ранньою весною або влітку. При цьому він наголосив, що для розміщення винищувачів F-16 немає необхідності вносити суттєві зміни в інфраструктуру України.

F-16 для України

У серпні минулого року Данія і Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16.

Для того щоб поставки почалися, необхідно, щоб українські пілоти та обслуговуючий персонал пройшли навчання, а Україна підготувала інфраструктуру.

Нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа.

За інформацією видання The New York Times, дванадцять українських пілотів до цього літа будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.