Коли Україна отримає перші F-16. У NYT назвали рік та місяць

Згідно з даними The New York Times, 12 українських пілотів будуть готові пілотувати винищувачі F-16 у бойових умовах уже в липні 2024 року.

Влітку 2024 року Україна отримає перші F-16

Де-факто повна ескадрилья українських пілотів буде готова до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Попри це, як вдалося дізнатися журналістам, на момент їхнього повернення в Україну ЗСУ отримають лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли партнери Києва.

Наразі на українських пілотів чекають винищувачі і льотчики-інструктори у новому навчальному центрі на авіабазі Фетешті на півдні Румунії, який має відігравати вирішальну роль у навчанні українців. Але поки що неясно, коли українські пілоти розпочнуть тренування в цьому центрі. Поширити

NYT звертає увагу на те, що українським пілотам вдається максимально швидко вчитися керувати західними винищувачами.

Що важливо розуміти, роки навчань стискаються до кількох місяців.

Однак процес все одно не був таким блискавичним, як цього хотіла Україна, адже пілотам довелося опановувати англійську мову і західну військову практику.

Як будуть обслуговувати F-16

Що важливо розуміти, також є потреба в обслуговуючому персоналі винищувачів.

Згідно з останніми даними, близько 50 українських техніків проходять підготовку в Данії для підтримки і ремонту літаків, а також для роботи з комплектами озброєння.

Експерти звертають увагу на те, що F-16 настільки складні, що для обслуговування кожного з них зазвичай потрібно від 8 до 14 осіб.