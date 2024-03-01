"Делікатні" F-16 буде важко пристосувати до України — Politico

Україна готується до прибуття в найближчі місяці винищувачів F-16 Fighting Falcon розроблених компанією General Dynamics, але для того, щоб додати одномоторні надзвукові винищувачі до свого арсеналу, потрібно більше, ніж просто навчити пілотів. Понад 60 F-16 пропонують Норвегія, Данія, Нідерланди й Бельгія, а багатонаціональна коаліція наразі готує пілотів і екіпажі. Ці винищувачі є відповіддю на прохання України допомогти зрівняти шанси проти російських військово-повітряних сил у небі.

F-16 буде важко пристосувати до України

Але підняти винищувачі в повітря буде надзвичайно складно. Бази будуть першочерговими цілями для російської атаки, самі літаки будуть позначені російськими системами протиповітряної оборони, їх ремонт буде складним завданням, і навіть використання непідготовлених злітно-посадкових смуг може призвести до саботажу "делікатних" винищувачів, повідомляє Politico.

Том Ріхтер, колишній пілот морської піхоти США, який літав на F-16 під час служби в Національній гвардії, сказав, що цей літак є "чутливим звіром" у порівнянні з радянськими МіГом та літаками Су, на яких українці звикли літати та обслуговувати. Радянські літаки є більш "грубими й нестійкими", вони можуть літати з погано доглянутих аеродромів і потребують меншого технічного обслуговування. В іншій ситуації Україна побудувала б сучасні бази та злітно-посадкові смуги, щоб приймати літаки, але під час війни це неможливо.

Якщо ви коли-небудь підходили до МіГ-29 на авіашоу, а потім підходили до F-16, ви можете відчути ззовні, наскільки F-16 є високотехнологічним літаком. Він дуже делікатний і потребує високого рівня обслуговування, — сказав Ріхтер. Поширити

Як вважає Джастін Бронк з аналітичного центру Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, ця обережність поширюватиметься на розгортання бригад для замазування тріщин і щілин або нерівностей бетону на злітно-посадкових смугах якомога ближче до лінії фронту, щоб уникнути перетворення кількох добре утримуваних об'єктів на очевидну мішень.

Для початку злітно-посадкові смуги й траєкторія керування на декількох майданчиках повинні бути гладкими й постійно перевірятися на наявність уламків, враховуючи, наскільки вразливими є одномоторні F-16 до наземних уламків у порівнянні з МіГ-29, — пояснив він. Поширити

F-16 є кардинальною зміною порівняно з літаками, на яких зараз літають українці. На початку 2022 року Україна мала 71 винищувач Су-27 та МіГ-29, 14 бомбардувальників Су-24М та 31 штурмовик Су-25, згідно з даними щорічного звіту "Військовий баланс" Міжнародного інституту стратегічних досліджень. У звіті за 2024 рік сказано, що Україна має 78 боєздатних літаків.

З початку вторгнення Словаччина і Польща також передали Україні близько 33 винищувачів МіГ-29 — багато з них з оновленою авіонікою й озброєнням, щоб зробити їх відповідним до стандартів НАТО. Винищувачі F-16, які перебувають на озброєнні західних військово-повітряних сил вже 45 років, не лише посилять українські ВПС, але й нададуть їм набагато потужніші можливості протистояти російським ворогам.

F-16 значно підвищить ефективність нашої авіації. Пілот зможе керувати ракетами з повітря й визначати ціль. Він зможе отримувати реальні розвіддані в бойовій обстановці і приймати відповідні рішення щодо ураження цілей. Плюс, можна буде використовувати ракети класу "повітря-повітря", які можуть летіти на відстань до 180 кілометрів, — розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Поширити

Військові України мають навчитися ремонтувати, обслуговувати та ховати ці винищувачі від російських радарів, шпигунів та супутників. Ігнат також стверджував, що F-16 легші, сучасніші та автоматизованіші за МіГи. Це підтверджують і військовослужбовці, які тренуються на цих літаках.