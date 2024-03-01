У ПС ЗСУ розкрили деталі тренувань українських пілотів на F-16

Українські льотчики та інженери продовжують навчання на винищувачах F-16, пілоти відпрацьовують тактичні прийоми.
Як проходять тренування українських пілотів на F-16
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти у межах навчань на багатоцільових винищувачах F-16 вже відпрацьовують тактичні прийоми, тобто фактично завдання ударів по цілях.
Ігнат зазначив, що перехід на F-16 не може бути швидким, як би не хотілося.
Полковник також наголосив, що процес підготовки льотчиків продовжується.
Речник ПС додав, що авіаційні інженери теж продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю.
Літаки F-16 для України
Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.
У серпні 2023 року Данія розпочала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Йшлося тоді про вісім льотчиків. Торік у листопаді спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що в Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.
18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.
При цьому Ігнат, коментуючи публікації ЗМІ, нещодавно зазначав, що поки невідомо, коли Київ отримає літаки F-16. Але "процес йде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку.
Своєю чергою, прем'єр Нідерландів Марк Рутте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.
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