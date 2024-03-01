У ПС ЗСУ розкрили деталі тренувань українських пілотів на F-16

Як проходять тренування українських пілотів на F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти у межах навчань на багатоцільових винищувачах F-16 вже відпрацьовують тактичні прийоми, тобто фактично завдання ударів по цілях.

Ігнат зазначив, що перехід на F-16 не може бути швидким, як би не хотілося.

І так близько пів року — це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі підготовка на F-16 мінімальна — це два роки. Україна робить все для того, щоб якомога швидше літак з'явився в нашому небі та виконував завдання. Юрій Ігнат Речник Повітряних сил ЗСУ

Полковник також наголосив, що процес підготовки льотчиків продовжується.

Пілоти вже відпрацьовують тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних та наземних цілях. Це дуже треба. Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір. На них треба воювати. І саме ці речі зараз відпрацьовують наші льотчики, — розповів Юрій Ігнат. Поширити

Речник ПС додав, що авіаційні інженери теж продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю.

Вся ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно F-16 працював у нашому небі, знищуючи повітряні, наземні, морські цілі. Україна ж адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися з наших летовищ, — підсумував полковник. Поширити

Літаки F-16 для України

Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

У серпні 2023 року Данія розпочала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Йшлося тоді про вісім льотчиків. Торік у листопаді спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що в Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.

18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.

При цьому Ігнат, коментуючи публікації ЗМІ, нещодавно зазначав, що поки невідомо, коли Київ отримає літаки F-16. Але "процес йде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку.

Своєю чергою, прем'єр Нідерландів Марк Рутте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.