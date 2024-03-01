В ПС ВСУ раскрыли детали тренировок украинских пилотов на F-16

Как проходят тренировки украинских пилотов на F-16

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в рамках учений на многоцелевых истребителях F-16 уже отрабатывают тактические приемы, то есть фактически нанесение ударов по целям.

Игнат отметил, что переход на F-16 не может быть быстрым, как бы ни хотелось.

И так около полугода это максимально короткий срок, за который можно переучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще подготовка на F-16 минимальна – это два года. Украина делает все для того, чтобы как можно скорее самолет появился в нашем небе и выполнял задачи. Юрий Игнат Спикер Воздушных сил ВСУ

Полковник также подчеркнул, что процесс подготовки лётчиков продолжается.

Пилоты уже отрабатывают тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Это очень нужно. Ибо не только летать нужно и контролировать воздушное пространство. На них нужно воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши летчики, – рассказал Юрий Игнат. Поделиться

Спикер ПС добавил, что авиационные инженеры тоже продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружению, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием.

Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно F-16 работал в нашем небе, уничтожая воздушные, морские, наземные цели. Украина же адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться из наших аэропортов, — подытожил полковник. Поделиться

Самолеты F-16 для Украины

Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

В августе 2023 года Дания начала обучение первой группе украинских пилотов на истребителях F-16. Речь шла тогда о восьми летчиках. В ноябре прошлого года спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

При этом Игнат, комментируя публикации СМИ, недавно отмечал, что пока неизвестно когда Киев получит самолеты F-16. Но "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рутте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20-ти боевых самолетов.