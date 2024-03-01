В ПС ВСУ раскрыли детали тренировок украинских пилотов на F-16

Украинские лётчики и инженеры продолжают обучение на истребителях F-16, пилоты отрабатывают тактические приемы.
Как проходят тренировки украинских пилотов на F-16
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в рамках учений на многоцелевых истребителях F-16 уже отрабатывают тактические приемы, то есть фактически нанесение ударов по целям.
Игнат отметил, что переход на F-16 не может быть быстрым, как бы ни хотелось.
Полковник также подчеркнул, что процесс подготовки лётчиков продолжается.
Спикер ПС добавил, что авиационные инженеры тоже продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружению, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием.
Самолеты F-16 для Украины
Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.
В августе 2023 года Дания начала обучение первой группе украинских пилотов на истребителях F-16. Речь шла тогда о восьми летчиках. В ноябре прошлого года спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.
18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.
При этом Игнат, комментируя публикации СМИ, недавно отмечал, что пока неизвестно когда Киев получит самолеты F-16. Но "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке.
В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рутте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20-ти боевых самолетов.
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