"Деликатные" F-16 будет трудно приспособить к Украине — Politico

Украина готовится к прибытию в ближайшие месяцы истребителей F-16 Fighting Falcon, разработанных компанией General Dynamics, но для того, чтобы добавить одномоторные сверхзвуковые истребители к своему арсеналу, нужно больше, чем просто научить пилотов. Более 60 F-16 предлагают Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия, а многонациональная коалиция готовит пилотов и экипажи. Эти истребители - ответ на просьбу Украины помочь уравнять шансы против российских военно-воздушных сил в небе.
F-16 будет тяжело приспособить к Украине
Но поднять истребители в воздух будет очень сложно. Базы будут первоочередными целями для российской атаки, сами самолеты будут обозначены российскими системами противовоздушной обороны, их ремонт будет сложной задачей, и использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к саботажу "деликатных" истребителей, сообщает Politico.
Том Рихтер, бывший пилот морской пехоты США, летавший на F-16 во время службы в Национальной гвардии, сказал, что этот самолет является "чувствительным зверем" по сравнению с советским МиГом и самолетами Су, на которых украинцы привыкли летать и обслуживать. Советские самолеты более "грубые и неустойчивые", они могут летать с плохо ухоженных аэродромов и требуют меньшего технического обслуживания. В другой ситуации Украина бы построила современные базы и взлетно-посадочные полосы, чтобы принимать самолеты, но во время войны это невозможно.
Как считает Джастин Бронк из аналитического центра Королевского Объединенного института оборонных исследований, эта осторожность будет распространяться на развертывание бригад для замазывания трещин и щелей или неровностей бетона на взлетно-посадочных полосах как можно ближе к линии фронта, чтобы избежать превращения нескольких хорошо удерживаемых объектов. очевидную мишень.
F-16 является кардинальным изменением по сравнению с самолетами, на которых сейчас летают украинцы. В начале 2022 года у Украины был 71 истребитель Су-27 и МиГ-29, 14 бомбардировщиков Су-24М и 31 штурмовик Су-25, согласно данным ежегодного отчета "Военный баланс" Международного института стратегических исследований. В отчете за 2024 год сказано, что у Украины есть 78 боеспособных самолетов.
С начала вторжения Словакия и Польша также передали Украине около 33 истребителей МиГ-29 — многие из них с обновленной авионикой и вооружением, чтобы сделать их соответствующими стандартам НАТО. Истребители F-16, находящиеся на вооружении западных военно-воздушных сил уже 45 лет, не только усилят украинские ВВС, но и предоставят им гораздо более мощные возможности противостоять российским врагам.
Военные Украины должны научиться ремонтировать, обслуживать и прятать эти истребители от российских радаров, шпионов и спутников. Игнат также утверждал, что F-16 более легкие, современные и автоматизированные, чем МиГи. Это подтверждают и военнослужащие, тренирующиеся на этих самолетах.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-