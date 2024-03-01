"Деликатные" F-16 будет трудно приспособить к Украине — Politico

Украина готовится к прибытию в ближайшие месяцы истребителей F-16 Fighting Falcon, разработанных компанией General Dynamics, но для того, чтобы добавить одномоторные сверхзвуковые истребители к своему арсеналу, нужно больше, чем просто научить пилотов. Более 60 F-16 предлагают Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия, а многонациональная коалиция готовит пилотов и экипажи. Эти истребители - ответ на просьбу Украины помочь уравнять шансы против российских военно-воздушных сил в небе.

F-16 будет тяжело приспособить к Украине

Но поднять истребители в воздух будет очень сложно. Базы будут первоочередными целями для российской атаки, сами самолеты будут обозначены российскими системами противовоздушной обороны, их ремонт будет сложной задачей, и использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к саботажу "деликатных" истребителей, сообщает Politico.

Том Рихтер, бывший пилот морской пехоты США, летавший на F-16 во время службы в Национальной гвардии, сказал, что этот самолет является "чувствительным зверем" по сравнению с советским МиГом и самолетами Су, на которых украинцы привыкли летать и обслуживать. Советские самолеты более "грубые и неустойчивые", они могут летать с плохо ухоженных аэродромов и требуют меньшего технического обслуживания. В другой ситуации Украина бы построила современные базы и взлетно-посадочные полосы, чтобы принимать самолеты, но во время войны это невозможно.

Если вы когда-нибудь подходили к МиГ-29 на авиашоу, а затем подходили к F-16, вы можете почувствовать извне, насколько F-16 является высокотехнологичным самолетом. Он очень деликатный и нуждается в высоком уровне обслуживания, – сказал Рихтер. Поделиться

Как считает Джастин Бронк из аналитического центра Королевского Объединенного института оборонных исследований, эта осторожность будет распространяться на развертывание бригад для замазывания трещин и щелей или неровностей бетона на взлетно-посадочных полосах как можно ближе к линии фронта, чтобы избежать превращения нескольких хорошо удерживаемых объектов. очевидную мишень.

Для начала взлетно-посадочные полосы и траектория управления на нескольких площадках должны быть гладкими и постоянно проверяться на наличие отломков, учитывая, насколько уязвимы одномоторные F-16 к наземным обломкам по сравнению с МиГ-29, — пояснил он. Поделиться

F-16 является кардинальным изменением по сравнению с самолетами, на которых сейчас летают украинцы. В начале 2022 года у Украины был 71 истребитель Су-27 и МиГ-29, 14 бомбардировщиков Су-24М и 31 штурмовик Су-25, согласно данным ежегодного отчета "Военный баланс" Международного института стратегических исследований. В отчете за 2024 год сказано, что у Украины есть 78 боеспособных самолетов.

С начала вторжения Словакия и Польша также передали Украине около 33 истребителей МиГ-29 — многие из них с обновленной авионикой и вооружением, чтобы сделать их соответствующими стандартам НАТО. Истребители F-16, находящиеся на вооружении западных военно-воздушных сил уже 45 лет, не только усилят украинские ВВС, но и предоставят им гораздо более мощные возможности противостоять российским врагам.

F-16 значительно повысит эффективность нашей авиации. Пилот сможет управлять ракетами с воздуха и определять цель. Он сможет получать реальные разведданные в боевой обстановке и принимать соответствующие решения по поводу поражения целей. Плюс, можно будет использовать ракеты класса "воздух-воздух", которые могут лететь на расстояние до 180 километров, - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Поделиться

Военные Украины должны научиться ремонтировать, обслуживать и прятать эти истребители от российских радаров, шпионов и спутников. Игнат также утверждал, что F-16 более легкие, современные и автоматизированные, чем МиГи. Это подтверждают и военнослужащие, тренирующиеся на этих самолетах.