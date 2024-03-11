Когда Украина получит первый F-16. В NYT назвали год и месяц
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина получит первый F-16. В NYT назвали год и месяц

F-16
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Источник:  The New York Times

Согласно данным The New York Times, 12 украинских пилотов будут готовы пилотировать истребители F-16 в боевых условиях уже в июле 2024 года.

Летом 2024 года Украина получит первые F-16

Де-факто полная эскадрилья украинских пилотов будет готова к боевым полетам на F-16 летом этого года после 10-месячной подготовки в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Несмотря на это, как удалось узнать журналистам, к моменту их возвращения в Украину ВСУ получат только шесть F-16 из около 45 истребителей, которые обещали партнеры Киева.

Сейчас украинских пилотов ждут истребители и летчики-инструкторы в новом учебном центре на авиабазе Фетешти на юге Румынии, который должен играть решающую роль в обучении украинцев. Но пока неясно, когда украинские пилоты приступят к тренировкам в этом центре.

NYT обращает внимание на то, что украинским пилотам удается максимально быстро учиться управлять западными истребителями.

Что важно понимать, годы учений сжимаются до нескольких месяцев.

Однако процесс все равно не был таким молниеносным, как этого хотела Украина, ведь пилотам пришлось также изучать английский язык и западную военную практику.

Как будут обслуживать F-16

Что важно понимать, также есть потребность в обслуживающем персонале истребителей.

Согласно последним данным, около 50 украинских техников проходят подготовку в Дании для поддержки и ремонта самолетов, а также работы с комплектами вооружения.

Эксперты обращают внимание на то, что F-16 настолько сложны, что для обслуживания каждого из них обычно требуется от 8 до 14 человек.

Официальные лица заявили, что западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину и оставаться с ними, пока не будет достаточно количества украинских экипажей для их надлежащего обслуживания, и что этот процесс может длиться годами.

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