Естонія назвала 8 умов для перемоги Україні у війні

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна перерахував 8 умов для перемоги України у розв'язаній Росією злочинній війні.

На чому має будуватись перемога України у війні

За словами Цахкни, першою умовою є стала та потужна військова підтримка України з боку західних партнерів, оскільки Україні необхідна зброя для опору агресії РФ.

Міністр запропонував західним партнерам та учасникам формату допомоги Україні “Рамштайн” щороку виділяли по 0,25% свого ВВП на військову допомогу Києву.

Цахкна зазначив, що Естонія вже ухвалила таке рішення і радить партнерам поступити анологічним чином.

Другою умовою глава МЗС Естонії називає продовження жорсткої санкційної політики проти РФ.

Він зазначив, що це завдасть шкоди економіці країни-агресорки РФ та обмежить її доступ до фінансів для ведення злочинної війни.

Третью умовою Цахкна називає подальшу дипломатичну ізоляцію Росії.

На чому має базуватись подальша безпека України

Четвертою умовою естонський міністр вказує проведення трибуналу над військово-політичним керівництвом РФ за воєнні злочини, скоєні в Україні.

П’ятою умовою глава МЗС Естонії називає необхідність країні-агресорці відшкодувати завдану Україні шкоду.

Поки Москва цього не зробить, Захід повинен знайти спосіб використовувати російські заморожені активи. Тягар відбудови в Україні має оплачувати агресор, а не вільний світ, — наголошує Цахкна. Поширити

Шостою умовою глава МЗС Естонії вважає необхідність початку відбудови України вже зараз.

Попри те, що Росія постійно запускає ракети та безпілотники, життя далеко від фронту триває. Відбудова зараз допомагає українцям краще справлятися з тяжкими наслідками конфлікту, — наголошує естонський міністр. Поширити

Ще однією важливою умовою подальшої безпеки України Цахкна вважає членство Києва у ЄС та НАТО.

Останью важливою умовою глава МЗС Естонії називає реалізацію мирного плану, запропонованого президентом Володимиром Зеленським.