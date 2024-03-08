Эстония готова подписать соглашение с Украиной о гарантиях безопасности

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, его страна планирует подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.

Что известно о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Эстонией

Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной для долгосрочных обязательств, – отметил Цахкна. Поделиться

Он подчеркнул, что Эстония уже вложила 1,4% собственного ВВП в военную поддержку Украины.

Отдельная на следующей неделе страна должна одобрить новый пакет военной помощи для Киева.

Когда мы подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной, мы обещаем и обязуемся выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку, - подчеркнул Цахкна. Поделиться

Кроме того, Цахкна призвал другие западные страны заключить такое же обязательство, которое позволит Украине рассчитывать на 120 млрд. евро военной поддержки в год.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Великобритания;

Канада;

Германия;

Франция;

Дания;

Италия;

Нидерланды.

В Польше поддерживают идею введения войск НАТО в Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал не исключать идею президента Франции Эммануэля Макрона относительно введения войск НАТО в Украину.

Комментируя слова Макрона, Сикорский отметил, что подобный случай уже встречался в истории, а именно во время Корейской войны 1950-1953 годов, когда на помощь стране отправилась коалиция государств по решению Совета безопасности ООН.

Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за осуждение агрессии как неприемлемую. Это не просто заявление для печати, это создание правовой базы, - отметил Сикорский. Поделиться

Сикорский заявил, что, учитывая данный прецедент, "коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым".