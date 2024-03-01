Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Нидерландами

1 марта Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали соглашение о безопасности между странами.
Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности
В ходе встречи в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном формате и формате заседания военного кабинета. В частности было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что соглашение между странами также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Согласно документу Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.
Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились.
Что предусматривает договор между Украиной и Нидерландами
Документ будет действовать в течение десяти лет со дня подписания.
В частности, зафиксировано предоставление Нидерландам военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.
В невоенной сфере предполагается:
усиление помощи Украине в направлении экономического восстановления и восстановления;
противодействия гибридным угрозам, в области разведки, кибернетической и информационной безопасности, в сфере борьбы с оргпреступностью, а также в области критической инфраструктуры.
В частности, документ содержит расширенные блоки относительно:
санкционных ограничений, возмещения ущерба и привлечения России к ответственности;
поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины.
поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
Определен механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, — добавляет Офис Президента.
Гарантии безопасности для Украины
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.
12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице он подписал с Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Также у Украины есть соответствующие соглашения и с Германией и Францией. Они были подписаны во время визита президента в Европу.
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