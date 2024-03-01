Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Нидерландами
Категория
Украина
Дата публикации

Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Нидерландами

Владимир Зеленский
Соглашение
Read in English
Читати українською

1 марта Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали соглашение о безопасности между странами.

Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности

В ходе встречи в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном формате и формате заседания военного кабинета. В частности было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины подчеркнул, что соглашение между странами также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности.

Согласно документу Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились.

Зеленский и Рютте
facebook.com/zelenskyy.official

Что предусматривает договор между Украиной и Нидерландами

Документ будет действовать в течение десяти лет со дня подписания.

В частности, зафиксировано предоставление Нидерландам военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

В невоенной сфере предполагается:

  • усиление помощи Украине в направлении экономического восстановления и восстановления;

  • противодействия гибридным угрозам, в области разведки, кибернетической и информационной безопасности, в сфере борьбы с оргпреступностью, а также в области критической инфраструктуры.

В частности, документ содержит расширенные блоки относительно:

  • санкционных ограничений, возмещения ущерба и привлечения России к ответственности;

  • поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины.

  • поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Определен механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, — добавляет Офис Президента.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице он подписал с Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Также у Украины есть соответствующие соглашения и с Германией и Францией. Они были подписаны во время визита президента в Европу.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды начали передачу Украине БпЛА — Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на артиллерийские снаряды
Снаряд
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды заказали для Украины новые САУ DITA
САУ DITA

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?