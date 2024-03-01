Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами

Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду

Під час зустрічі у Харкові Зеленський та Рютте провели переговори у вузькому, розширеному форматі й форматі засідання військового кабінету. Зокрема, було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років. Володимир Зеленський Президент України

Президент України наголосив, що угода між країнами також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Поширити

Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися.

facebook.com/zelenskyy.official

Що передбачає договір між Україною та Нідерландами

Документ діятиме протягом десяти років з дати підписання.

Зокрема, зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років.

У невійськовій сфері передбачається:

посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови;

протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.

Зокрема документ містить розширені блоки щодо:

санкційних обмежень, відшкодування збитків й притягнення Росії до відповідальності;

підтримку з боку Нідерландів культурної спадщини України.

підтримку з боку Нідерландів майбутнього членства України в Європейському союзі (ЄС) та НАТО.

Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, — додає Офіс Президента.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці він підписав з Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Також Україна має відповідні угоди й з Німеччиною та Францією. Їх було підписано під час візиту президента до Європи.