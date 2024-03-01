Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами

1 березня Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали безпекову угоду між країнами.
Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
Під час зустрічі у Харкові Зеленський та Рютте провели переговори у вузькому, розширеному форматі й форматі засідання військового кабінету. Зокрема, було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Президент України наголосив, що угода між країнами також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.
Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.
Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися.
Що передбачає договір між Україною та Нідерландами
Документ діятиме протягом десяти років з дати підписання.
Зокрема, зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років.
У невійськовій сфері передбачається:
посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови;
протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.
Зокрема документ містить розширені блоки щодо:
санкційних обмежень, відшкодування збитків й притягнення Росії до відповідальності;
підтримку з боку Нідерландів культурної спадщини України.
підтримку з боку Нідерландів майбутнього членства України в Європейському союзі (ЄС) та НАТО.
Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, — додає Офіс Президента.
Гарантії безпеки для України
На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.
12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці він підписав з Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Також Україна має відповідні угоди й з Німеччиною та Францією. Їх було підписано під час візиту президента до Європи.
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