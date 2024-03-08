Естонія готова підписати угоду з Україною щодо гарантій безпеки

За словами керівника МЗС Естонії Маргуса Цахкни, його країна планує підписати з Україною угоду щодо гарантій безпеки.
Що відомо про підписання безпекової угоди між Україною та Естонією
Він підкреслив, що Естонія вже вклала 1,4% власного ВВП у військову підтримку України.
окрема вже наступного тижня країна має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.
Окрім того, Цахкна закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 млрд євро військової підтримки на рік.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
Британія;
Канада;
Німеччина;
Франція;
Данія;
Італія;
Нідерланди.
У Польщі підтримують ідею введення військ НАТО в Україну
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав не відкидати ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ НАТО в Україну.
Коментуючи слова Макрона, Сікорський зауважив, що схожий випадок уже зустрічався в історії, а саме – під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.
Сікорський заявив, що з огляду на даний прецедент, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".
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