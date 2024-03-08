Естонія готова підписати угоду з Україною щодо гарантій безпеки

За словами керівника МЗС Естонії Маргуса Цахкни, його країна планує підписати з Україною угоду щодо гарантій безпеки.

Що відомо про підписання безпекової угоди між Україною та Естонією

Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань, - зазначив Цахкна. Поширити

Він підкреслив, що Естонія вже вклала 1,4% власного ВВП у військову підтримку України.

окрема вже наступного тижня країна має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку, - наголосив Цахкна. Поширити

Окрім того, Цахкна закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 млрд євро військової підтримки на рік.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Нідерланди.

У Польщі підтримують ідею введення військ НАТО в Україну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав не відкидати ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ НАТО в Україну.

Коментуючи слова Макрона, Сікорський зауважив, що схожий випадок уже зустрічався в історії, а саме – під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази, - зазначив Сікорський. Поширити

Сікорський заявив, що з огляду на даний прецедент, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".