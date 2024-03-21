Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Правительство Эстонии
естония
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Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро.

Украина получит помощь от Эстонии

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев 21 марта, в пакет в частности войдут:

  • артиллерийские боеприпасы,

  • безоткатные противотанковые пушки,

  • взрывчатка,

  • противогазы,

  • снайперское снаряжение и т.д.

Мы собрали этот пакет, сосредоточившись на обеспечении максимальной выгоды для Украины, убедившись, что не снизим готовность Эстонии к обороне, — заявил Певкур.

Глава Минобороны Эстонии добавил, что с приближением лета Украине нужны, прежде всего, боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что до конца марта 2024 количество поставленных в Украину снарядов в рамках инициативы Евросоюза об одном миллионе артиллерийских боеприпасов достигнет примерно 500 тысяч.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.

Украина и Эстония начали переговоры по заключению соглашения о безопасности

Украина 19 марта начала переговоры с Эстонией по заключению двустороннего соглашения о безопасности. Стороны приступили к работе над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров.

Первое такое соглашение Украина 12 января подписала с Соединенным Королевством. 16 февраля президент Зеленский подписал следующие два соглашения о гарантиях безопасности для Украины с Германией и Францией. 24 февраля 2024 года Украина заключила двусторонние соглашения о безопасности с Италией и Канадой.

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