Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро.
Украина получит помощь от Эстонии
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев 21 марта, в пакет в частности войдут:
артиллерийские боеприпасы,
безоткатные противотанковые пушки,
взрывчатка,
противогазы,
снайперское снаряжение и т.д.
Глава Минобороны Эстонии добавил, что с приближением лета Украине нужны, прежде всего, боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что до конца марта 2024 количество поставленных в Украину снарядов в рамках инициативы Евросоюза об одном миллионе артиллерийских боеприпасов достигнет примерно 500 тысяч.
В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.
Украина и Эстония начали переговоры по заключению соглашения о безопасности
Украина 19 марта начала переговоры с Эстонией по заключению двустороннего соглашения о безопасности. Стороны приступили к работе над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров.
Первое такое соглашение Украина 12 января подписала с Соединенным Королевством. 16 февраля президент Зеленский подписал следующие два соглашения о гарантиях безопасности для Украины с Германией и Францией. 24 февраля 2024 года Украина заключила двусторонние соглашения о безопасности с Италией и Канадой.
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