Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Украина получит помощь от Эстонии

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев 21 марта, в пакет в частности войдут:

артиллерийские боеприпасы,

безоткатные противотанковые пушки,

взрывчатка,

противогазы,

снайперское снаряжение и т.д.

Мы собрали этот пакет, сосредоточившись на обеспечении максимальной выгоды для Украины, убедившись, что не снизим готовность Эстонии к обороне, — заявил Певкур. Поделиться

Глава Минобороны Эстонии добавил, что с приближением лета Украине нужны, прежде всего, боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что до конца марта 2024 количество поставленных в Украину снарядов в рамках инициативы Евросоюза об одном миллионе артиллерийских боеприпасов достигнет примерно 500 тысяч.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.

Украина и Эстония начали переговоры по заключению соглашения о безопасности

Украина 19 марта начала переговоры с Эстонией по заключению двустороннего соглашения о безопасности. Стороны приступили к работе над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров.