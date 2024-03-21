Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму у 20 мільйонів євро.

Україна отримає допомогу від Естонії

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва 21 березня, До пакета зокрема увійдуть:

артилерійські боєприпаси,

безвідкатні протитанкові гармати,

вибухівка,

протигази,

снайперське спорядження тощо.

Ми зібрали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, переконавшись, що не зменшимо готовність Естонії до оборони, — заявив Певкур. Поширити

Глава Міноборони Естонії додав, що з наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше у Єврокомісії повідомили, що до кінця березня 2024 року кількість поставлених в Україну снарядів у межах ініціативи Євросоюзу про один мільйон артилерійських боєприпасів сягне приблизно 500 тисяч.

У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.

Україна та Естонія розпочали переговори щодо укладання безпекової угоди

Україна 19 березня розпочала переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Сторони розпочали роботу над проєктом документа та узгодили графік подальших переговорів.