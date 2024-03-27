Путин играет на страхах Шольца в вопросе помощи Украине — Bloomberg
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Политика
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Путин играет на страхах Шольца в вопросе помощи Украине — Bloomberg

Олаф Шольц
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Источник:  Bloomberg

Журналисты издания Bloomberg и западные аналитики отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин после начала преступной войны против Украины более двух лет запугивал западные страны для ограничения помощи Киеву.

Как Путин использует страхи Запада для ограничения помощи Украине

В материале издания в качестве примера приводится отказ канцлера Германии в ответ на запрос Украины предоставить дальнобойные ракеты Taurus.

Авторы материала отмечают, что решение Шольца демонстрирует его озабоченность вероятностью обострения ситуации в Украине.

Журналисты предполагают, что позиция канцлера Германии, вероятно, ободрит кремлевского диктатора Владимира Путина.

В материале издания отмечается, что получение Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus усилило бы возможность ВСУ наносить удары по линиям поставки оккупационной армии РФ.

Кроме этого, Украина получила бы возможность лучше защищать города во время ракетных и дроновых атак российских оккупантов.

Две аналогичные крылатые ракеты большой дальности предоставили Великобритания (Storm Shadow) и Франция (Scalp). Они доказали высокую эффективность, в частности, помогая уничтожить около трети российского Черноморского флота, — подчеркивается в материале издания.

Отмечается, что из-за высокой стоимости и ограниченного количества Украина вынуждена максимально сокращать использование этих ракет.

Taurus увеличит этот запас, предложит большую дальность и является оружием, обладающим высокой устойчивостью к обнаружению и поражению системами ПВО, — подчеркивают журналисты.

В материале отмечается, что Шольц пытался убедить всех, что передача Украине ракет Taurus потребует отправки немецких военных в Украину, однако эти утверждения опровергли партнеры канцлера по парламентской коалиции и военные Бундсвера.

Между тем, Шольц отклонил предложения Британии прислать Украине больше Storm Shadows и пополнить британские запасы ракетами Taurus. Это может быть вызвано беспокойством, что это подорвет и без того уменьшенные возможности Бундесвера.

Недавно опубликованный ежегодный отчет о состоянии вооруженных сил выявил тревожную нехватку личного состава и вооружения, а также нехватку руководства и подготовки.

Авторы материала отмечают, что все это свидетельствует о необходимости Германии инвестировать больше в собственную оборону.

В прошлом году Германия передала Украине танки Leopard и сейчас является вторым по величине поставщиком военной техники для Киева после США.

В этом месяце Германия объявила о предоставлении еще 500 миллионов евро военной поддержки, включая артиллерийские снаряды и бронетехнику.

Как Германия должна изменить позицию по помощи Украине

Однако авторы материала отмечают, что по сравнению с размерами и политическим весом Германии страна может и должна делать для Украины больше.

Поставки систем вооружений проходят медленно и в слишком малых масштабах. Среди членов НАТО она занимает лишь 11 место по военным вкладам в отношении валового внутреннего продукта и 16 место по финансовым обязательствам по отношению к ВВП. Поскольку Конгресс США блокирует дополнительную военную помощь Украине, важно, чтобы Германия играла более упорную роль. Берлин должен работать с другими европейскими правительствами, чтобы доставить большее оружие на линию фронта, — подчеркивается в материале издания.

Авторы материала отмечают, что Украина нуждается в значительно большем количестве вооружений, включая самолеты, боеприпасы, танки, другую бронетехнику и высокоточные управляемые ракеты большой дальности.

Журналисты подчеркивают, что Шольц должен продолжать переговоры с лидерами Польши и Франции с конкретными мерами по укреплению обороны Европы, восстановлению истощенных военных и оказанию достаточной поддержки Украине.

В публикации также содержится призыв в Германию о признании невозможности дальнейшего возложения в вопросах военной поддержки в США.

Прежде всего, желающие мира для Украины и Европы должны быть готовы показать Путину, что он не может победить. То, что эта война экзистенциальна для Украины, стало очевидным с февраля 2022 года. Неспособность противостоять российской агрессии была бы ошибкой, о которой Германия и Европа в целом пожалеют, предупреждают авторы материала.

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