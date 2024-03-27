Байден назвав Путіна "мʼясником" на зустрічі з виборцями — відео

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Путіна "м’ясником" під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні.

Байден розповів, що допомогло б США захистити Україну від Путіна

Байден сказав, що Штати могли б захистити Україну, якщо б підвищили податки для мільярдерів. Він розповів про ініціативу збільшення податку на прибуток для осіб з великими доходами із 8,2% до 25%.

За словами Байдена, це дозволить зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

Уявіть, що ми могли б з цим зробити. Ми могли б принципово скоротити федеральний дефіцит. Ми могли б подбати про домашню допомогу. Ми могли б зробити так багато речей — непрямих — включно з тим, щоб нарешті захистити Україну від того м’ясника Путіна. Джо Байден Президент США

BOOM 🤯 US president Biden called war criminal Putin a "butcher.""I'm always president," he said#BREAKING #PutinWarCriminal pic.twitter.com/KZfDbXSVnm — 🔱 Asgard Intel • ᚨᛊᚷᚨᚱᛞ᛫ᛁᚾᛏᛖᛚ ✨ (@AsgardIntel) March 27, 2024

Це не вперше, коли Байден назвав Путіна "м'ясником". У березні 2022 року він зроби в це в розмові з репортерами після візиту до українських біженців у Варшаві.

На запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він щодня має справу з Путіним, Байден відповів: “Він м'ясник”.

Затримка допомоги Україні

13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 мільярдів доларів, 60 млрд з яких — для Києва.

Тепер документ мають ухвалити у Палаті представників, після цього його направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон не ставить пакет на голосування.

Попередньо, за законопроєкт мають голосувати вже у квітні.