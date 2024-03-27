Байден назвал Путина "мясником" на встрече с избирателями — видео
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Байден назвал Путина "мясником" на встрече с избирателями — видео

The White House
Джо Байден
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Президент США Джо Байден назвал президента РФ Путина "мясником" во время встречи с избирателями в Северной Каролине.

Байден рассказал, что помогло бы США защитить Украину от Путина

Байден сказал, что Штаты могли бы защитить Украину, если бы повысили налоги для миллиардеров. Он рассказал об инициативе увеличения налога на прибыль для лиц с большими доходами с 8,2 до 25%.

По словам Байдена, это позволит собрать до 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет.

Представьте, что мы могли бы с этим поделать. Мы могли бы значительно сократить федеральный дефицит. Мы могли бы позаботиться о домашней помощи. Мы могли бы сделать так много вещей — косвенных — включая, наконец, защитить Украину от мясника Путина.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Это не в первый раз, когда Байден назвал Путина "мясником". В марте 2022 года он сделал это в разговоре с репортерами после визита к украинским беженцам в Варшаве.

На вопрос репортеров, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Задержка помощи Украине

13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов, 60 млрд из которых – для Киева.

Теперь документ должен быть принят в Палате представителей, после чего его направят на подпись президенту Джо Байдену.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не ставит пакет на голосование.

Предварительно, за законопроект должны голосовать уже в апреле.

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