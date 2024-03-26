По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, вероятная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не сулит Украине ничего хорошего.
Как победа Трампа может повлиять на шансы Украины выиграть развязанную РФ войну
По его словам, сейчас многие европейские партнеры озабочены вероятной победой Трампа на выборах в США, ведь он проявляет неуважение к международному праву и ослабляет единство партнеров по НАТО.
Кто наиболее сильно проиграет в случае победы РФ в Украине
Генерал в отставке отметил, что в случае победы России самой большой неудачницей после Украины окажется Германия.
Это разрушит доверие к стране, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. Кроме того, Германия снова будет иметь миллионы беженцев.
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