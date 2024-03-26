Но, смотрите, Украина — суверенное государство. Германия, Великобритания, Франция — это все суверенные государства. И они способны на большее. Если составить объединенные экономики всего ЕС, это омрачит то, что есть у России. Население, экономический потенциал и гораздо лучше объединенные войска. Даже если Соединенные Штаты не сделают того, что они должны сделать в наших интересах, ведь в наших интересах победа Украины. Если мы этого не сделаем, угроза для Европы будет еще хуже. Поэтому европейцам придется приступить к работе, серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию, — объясняет Годжес.