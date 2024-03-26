Как победа Трампа на выборах в США может повлиять на ситуацию в Украине — ответ Годжеса
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Политика
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Как победа Трампа на выборах в США может повлиять на ситуацию в Украине — ответ Годжеса

Дональд Трамп
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Источник:  BBC

По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, вероятная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не сулит Украине ничего хорошего.

Как победа Трампа может повлиять на шансы Украины выиграть развязанную РФ войну

Если бы мы знали, кто будет следующим президентом, мы бы были Россией. Но мы не знаем, кто будет президентом. Я надеюсь, что Байдена переизберут не потому, что я поддерживаю всю его политику, а потому, что, по моему мнению, администрация Трампа будет ужасающей для Америки и нашей демократии, — отметил Годжес.

По его словам, сейчас многие европейские партнеры озабочены вероятной победой Трампа на выборах в США, ведь он проявляет неуважение к международному праву и ослабляет единство партнеров по НАТО.

Но, смотрите, Украина — суверенное государство. Германия, Великобритания, Франция — это все суверенные государства. И они способны на большее. Если составить объединенные экономики всего ЕС, это омрачит то, что есть у России. Население, экономический потенциал и гораздо лучше объединенные войска. Даже если Соединенные Штаты не сделают того, что они должны сделать в наших интересах, ведь в наших интересах победа Украины. Если мы этого не сделаем, угроза для Европы будет еще хуже. Поэтому европейцам придется приступить к работе, серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию, — объясняет Годжес.

Кто наиболее сильно проиграет в случае победы РФ в Украине

Генерал в отставке отметил, что в случае победы России самой большой неудачницей после Украины окажется Германия.

Это разрушит доверие к стране, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. Кроме того, Германия снова будет иметь миллионы беженцев.

В интересах Германии, чтобы Украина победила Россию. Поэтому все должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Это не благотворительность для Украины, это в наших интересах, — отметил Годжес.

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