Бывший вице-президент США Майк Пенс официально подтвердил, что он не собирается поддерживать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах 2024 года.
Пенс выступил против Трампа: известна причина
Журналисты поинтересовались у Майка Пенса, как он относится к нынешней предвыборной кампании.
Бывший вице-президент США заявил, что его позиция по отношению к Трампу резко изменилась.
По словам американского политика, ему не нравится предвыборная программа Трампа, в которой тот не только отказывается от сокращения государственного долга, но и "святости человеческой жизни" (речь идет о более либеральном подходе Трампа к абортам).
Что известно о конфликте Трампа и Пенса
Что важно понимать, отношения Дональда Трампа с его вице-президентом ухудшились после беспорядков возле Капитолия 6 января 2021 года.
Тогда бывший американский лидер неожиданно для всех набросился с обвинениями на Майка Пенса за отказ поспособствовать отмене результатов выборов, на которых победил Джо Байден.
По словам Пенса, Конституция США не давала ему полномочий вмешиваться в процесс утверждения результатов выборов в Конгрессе.
Следует отметить, что ранее экс-вице-президент США в прошлом году также вел неудачную кампанию за пост президента.
К слову, он поддерживал продолжение поддержки Украины со стороны официального Вашингтона.
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