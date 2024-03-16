Бывший вице-президент США Майк Пенс официально подтвердил, что он не собирается поддерживать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах 2024 года.

Пенс выступил против Трампа: известна причина

Журналисты поинтересовались у Майка Пенса, как он относится к нынешней предвыборной кампании.

Бывший вице-президент США заявил, что его позиция по отношению к Трампу резко изменилась.

Неудивительно, что в этом году я не буду поддерживать Дональда Трампа… Во время своей президентской кампании я четко дал понять, что между мной и президентом Трампом существуют глубокие разногласия по целому ряду вопросов. И это не только наши разногласия по поводу наших конституционных обязанностей, которые я выполнил 6 января. Майк Пенс Бывший вице-президент США

По словам американского политика, ему не нравится предвыборная программа Трампа, в которой тот не только отказывается от сокращения государственного долга, но и "святости человеческой жизни" (речь идет о более либеральном подходе Трампа к абортам).

Что известно о конфликте Трампа и Пенса

Что важно понимать, отношения Дональда Трампа с его вице-президентом ухудшились после беспорядков возле Капитолия 6 января 2021 года.

Тогда бывший американский лидер неожиданно для всех набросился с обвинениями на Майка Пенса за отказ поспособствовать отмене результатов выборов, на которых победил Джо Байден.

По словам Пенса, Конституция США не давала ему полномочий вмешиваться в процесс утверждения результатов выборов в Конгрессе.

Следует отметить, что ранее экс-вице-президент США в прошлом году также вел неудачную кампанию за пост президента.