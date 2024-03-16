Найближчий союзник Трампа неочікувано виступив проти нього
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Найближчий союзник Трампа неочікувано виступив проти нього

Майк Пенс
Джерело:  Fox News

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс офіційно підтвердив, що він не збирається підтримувати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах 2024 року.

Пенс виступив проти Трампа: відомо причина

Журналісти поцікавилися у Майка Пенса, як він ставиться до нинішньої передвиборчої кампанії.

Колишній віцепрезидент США заявив, що його позиція щодо Трампа різко змінилася.

Не дивно, що цього року я не буду підтримувати Дональда Трампа… Під час свої президентської кампанії я чітко дав зрозуміти, що між мною і президентом Трампом існують глибокі розбіжності з цілої низки питань. І це не лише наші розбіжності щодо наших конституційних обов'язків, які я виконав 6 січня.

Майк Пенс

Майк Пенс

Колишній віцепрезидент США

За словами американського політика, йому не подобається передвиборча програма Трампа, в якій той не лише відмовляється від скорочення державного боргу та "святості людського життя" (йдеться про більш ліберальний підхід Трампа до абортів).

Що відомо про конфлікт Трампа та Пенса

Що важливо розуміти, відносини Дональда Трампа з його віцепрезидентом погіршились після заворушень на Капітолії 6 січня 2021 року.

Тоді колишній американський лідер неочікувано для всіх накинувся зі звинуваченнями на Майка Пенса у відмові посприяти скасуванню результатів виборів, на яких переміг Джо Байден.

За словами самого Пенса, Конституція США не давала йому повноважень втручатись у процес затвердження результатів виборів у Конгресі.

Варто зазначити, що раніше ексвіцепрезидент США минулого року також вів невдалу кампанію за посаду президента.

До слова, він також підтримував продовження підтримки України з боку офіційного Вашингтона.

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