Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом заявив, що той у разі перемоги на виборах не планує надавати Україні допомогу.

Що відомо про результати зустрічі Орбана з Трампом

При цьому в інтерв’ю угорським каналам після зустрічі із Трампом Орбан заявив, що кандидат в президенти США від Республіканської партії нібито має чіткі плани з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни, однак не планує фінансувати допомогу Києву.

Трамп нібито розповів Орбану, що має “детальні миротворчі плани стосовно врегулювання розв’язаної Росією війни”.

Однак змісту цих планів угорський прем'єр не переповів, зазначивши лише, що вони збігаються з позицією Будапешта.

Але, як розповів Орбан, у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну.

Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться, - заявляє прем’єр-міністр Угорщини, намагаючись пояснити логіку Трампа. Поширити

Ба більше, за словами Орбана, Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони, про що сам американський екс-президент неодноразово заявляв публічно.

Що відомо про реакцію на зустріч Орбана із Трампом

9 березня Орбан повідомив, що зустрічався з Трампом у Флориді.

Після зустрічі угорський прем'єр опублікував компліментарний допис у соцмережі X, де заявив, що світу "потрібні лідери, які можуть принести мир".

Цю зустріч розкритикував президент США Джо Байден.

Його критика стосувалася перш за все Трампа, оскільки той зустрівся з європейським лідером, який прагне до диктатури.