Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с экспрезидентом США Дональдом Трампом заявил, что тот в случае победы на выборах не планирует оказывать Украине помощь.

Что известно о результатах встречи Орбана с Трампом

При этом в интервью венгерским каналам после встречи с Трампом Орбан заявил, что у кандидата в президенты США от Республиканской партии якобы есть четкие планы по урегулированию развязанной Россией преступной войны, однако не планирует финансировать помощь Киеву.

Трамп якобы рассказал Орбану, что имеет "подробные миротворческие планы по урегулированию развязанной Россией войны".

Однако содержание этих планов венгерский премьер не рассказал, отметив лишь, что они совпадают с позицией Будапешта.

Но, как рассказал Орбан, в случае победы на выборах Трамп не намерен поддерживать Украину.

Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну и тогда война закончится, - заявляет премьер-министр Венгрии, пытаясь объяснить логику Трампа. Поделиться

Более того, по словам Орбана, Трамп не планирует помогать Европе с усилением обороны, о чем сам американский экс-президент неоднократно заявлял публично.

Что известно о реакции на встречу Орбана с Трампом

9 марта Орбан сообщил, что встречался с Трампом во Флориде.

После встречи венгерский премьер опубликовал комплиментарное сообщение в соцсети X, где заявил, что миру "нужны лидеры, которые могут принести мир".

Эту встречу подверг критике президент США Джо Байден.

Его критика касалась прежде всего Трампа, поскольку тот встретился с европейским лидером, стремящимся к диктатуре.