В Венгрии заявили о новом препятствии для встречи Зеленского и Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что условий для встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пока нет.

Почему встреча Орбана и Зеленского невозможна

Во время прессконференции Сийярто сказал, что украинское правительство не предоставило никаких предложений, которые содержали бы прогресс относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства на Закарпатье до 2015 года.

К сожалению, должны констатировать, что ответный документ, посланный нам украинскими коллегами, не содержит никаких сдвигов в этой сфере, – отметил он. Поделиться

Сийярто добавил, что официальный ответ будет направлен Киеву в среду, 6 марта.

Пока в Украине не будет принято необходимое законодательство для восстановления прав венгерского национального общества, условия для встречи на высоком уровне просто не могут быть созданы. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Встреча Сийярто и Кулебы

29 января Сийярто приезжал в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Они вели переговоры о нормализации украино-венгерских отношений. Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству в Закарпатье прав, которые оно имело до 2015 года.

Будапешт предоставил Киеву документ из 11 пунктов о том, какие решения должна принять украинская сторона.