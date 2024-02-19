Орбан призвал закрыть европейский рынок для украинской агропродукции

Орбан призвал прекратить импорт агропродукции из Украины

В видео, обнародованном властной партией Венгрии Fidesz в соцсетях Орбан говорит, что "проблема для европейских фермеров состоит в том, что Брюссель устанавливает правила, делающие производство для них все дороже".

По его словам, это касается Венгрии, но они позволяют ввозить сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где не действуют такие же правила.

Это значит, что украинская агропродукция не должна попадать на европейский рынок. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он добавил, что фермеров якобы никто не слушает, поэтому они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, принимающими решения в Брюсселе, как от земли до неба.

Протесты фермеров: что известно

Отметим, что в последние недели Европу охватили массовые протесты фермеров, в последние дни к ним также присоединились рыбаки.

Они протестуют против введения различных экологических требований ЕС.

Пока польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на утро 19 февраля находилось около 2900 грузовых транспортных средств.

Ранее в Госпогранслужбе предполагали, что блокировка пунктов пропуска польскими фермерами может задержать доставку гуманитарной помощи.

18 февраля на польской стороне пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск» польские фермеры вместе с фермерами из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции требовали ограничений на количество украинской сельскохозяйственной продукции, поступающей в ЕС.