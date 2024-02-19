Орбан закликав закрити європейський ринок для української агропродукції
Категорія
Економіка
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Орбан закликав закрити європейський ринок для української агропродукції

Віктор Орбан
Джерело:  Magyar Nemzet

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не допускати українську сільськогосподарську продукцію до країн Європейського Союзу.

Орбан закликав припинити імпорт агропродукції з України

У відео, оприлюдненому владною партією Угорщини Fidesz в соцмережах Орбан каже, що “проблема для європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво для них все дорожчим“.

За його словами, це також стосується Угорщини, але вони дозволяють ввозити сільськогосподарську продукцію в Європу з країн, де не діють такі ж правила.

Це означає, що українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він додав, що фермерів нібито ніхто не слухає, тому вони відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як “від землі до неба”.

Протести фермерів: що відомо

Зазначимо, що останніми тижнями Європу охопили масові протести фермерів, останніми днями до них також приєдналися рибалки.

Вони протестують проти запровадження різних екологічних вимог ЄС.

Наразі польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на ранок 19 лютого перебувало близько 2900 вантажних транспортних засобів

Раніше в Держприкордонслужбі припускали, що блокування пунктів пропуску польськими фермерами може затримати доставку гуманітарної допомоги.

18 лютого на польській стороні пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» польські фермери, разом з фермерами з Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Франції, вимагали обмежень на кількість української сільськогосподарської продукції, що надходить до ЄС.

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