Команде венгерского премьера Виктора Орбана не удалось вынудить Евросоюз снять санкции с нескольких российских олигархов.
Богатейшие российские олигархи остались под санкциями ЕС
Что важно понимать, 21 февраля постоянные представители Европейского Союза официально проголосовали за продление текущих санкций против России и Беларуси еще на 6 месяцев.
Однако они не поддержали попытку официального Будапешта исключить из списков имена трех российских олигархов, в частности Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина.
Такой информацией поделился редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк со ссылкой на своих инсайдеров в Брюсселе.
Как удалось узнать Рикарду Джозвяку, команда прокремлевского политика Виктора Орбана делала все возможное, чтобы исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина-младшего, однако и этот план диктатора Путина провалился.
В Евросоюзе одобрили 13-й пакет санкций против РФ
21 февраля официально стало известно, что постоянные представители ЕС согласились на одобрение 13-го пакета санкций против России.
По предварительным данным, его окончательно утвердят ко второй годовщине российского вторжения в Украину – 24 февраля 2024 года.
С комментарием по этому поводу уже выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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