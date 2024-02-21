Команде венгерского премьера Виктора Орбана не удалось вынудить Евросоюз снять санкции с нескольких российских олигархов.

Богатейшие российские олигархи остались под санкциями ЕС

Что важно понимать, 21 февраля постоянные представители Европейского Союза официально проголосовали за продление текущих санкций против России и Беларуси еще на 6 месяцев.

Однако они не поддержали попытку официального Будапешта исключить из списков имена трех российских олигархов, в частности Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина.

Такой информацией поделился редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк со ссылкой на своих инсайдеров в Брюсселе.

Послы ЕС также договорились о продлении санкций против более 1900 российских и белорусских физических и юридических лиц еще на 6 месяцев, - сказано в заявлении журналисты. Поделиться

separately EU ambassadors also agreed on the roll-over of the sanctions on over 1900 🇷🇺🇧🇾 individuals and companies for another 6 months. 🇭🇺 wanted to delist Usmanov, Kantor and Mazepin Jr (as always) but failed again. https://t.co/6xjBvY1E6z — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

Как удалось узнать Рикарду Джозвяку, команда прокремлевского политика Виктора Орбана делала все возможное, чтобы исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина-младшего, однако и этот план диктатора Путина провалился.

В Евросоюзе одобрили 13-й пакет санкций против РФ

21 февраля официально стало известно, что постоянные представители ЕС согласились на одобрение 13-го пакета санкций против России.

По предварительным данным, его окончательно утвердят ко второй годовщине российского вторжения в Украину – 24 февраля 2024 года.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

С комментарием по этому поводу уже выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.