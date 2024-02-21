Команді угорського прем'єра Віктора Орбана не вдалося змусити Євросоюз зняти санкції з декількох російських олігархів.

Найбагатші російські олігархи залишилися під санкціями ЄС

Що важливо розуміти, 21 лютого постійні представники Європейського Союзу офіційно проголосували за продовження поточних санкцій проти Росії і Білорусі ще на 6 місяців.

Однак вони не підтримали спробу офіційного Будапешта виключити зі списків імена трьох російських олігархів, зокрема, Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна.

Такою інформацією поділився редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на своїх інсайдерів у Брюсселі.

Посли ЄС також домовилися про продовження санкцій проти понад 1900 російських і білоруських фізичних та юридичних осіб ще на 6 місяців, — йдеться в заяві журналісти. Поширити

separately EU ambassadors also agreed on the roll-over of the sanctions on over 1900 🇷🇺🇧🇾 individuals and companies for another 6 months. 🇭🇺 wanted to delist Usmanov, Kantor and Mazepin Jr (as always) but failed again. https://t.co/6xjBvY1E6z — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

Як вдалося дізнатися Рікарду Джозвяку, команда прокремлівського політика Віктора Орбана робила все можливе, щоб виключити зі списку російських олігархів Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна-молодшого, проте і цей план диктатора Путіна провалився.

У Євросоюзі схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ

21 лютого офіційно стало відомо, що постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії.

За попередніми даними, його остаточно затвердять до другої річниці російського вторгнення в Україну — 24 лютого 2024 року.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

З коментарем з цього приводу вже виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.