Команді угорського прем'єра Віктора Орбана не вдалося змусити Євросоюз зняти санкції з декількох російських олігархів.
Найбагатші російські олігархи залишилися під санкціями ЄС
Що важливо розуміти, 21 лютого постійні представники Європейського Союзу офіційно проголосували за продовження поточних санкцій проти Росії і Білорусі ще на 6 місяців.
Однак вони не підтримали спробу офіційного Будапешта виключити зі списків імена трьох російських олігархів, зокрема, Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна.
Такою інформацією поділився редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на своїх інсайдерів у Брюсселі.
Як вдалося дізнатися Рікарду Джозвяку, команда прокремлівського політика Віктора Орбана робила все можливе, щоб виключити зі списку російських олігархів Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна-молодшого, проте і цей план диктатора Путіна провалився.
У Євросоюзі схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ
21 лютого офіційно стало відомо, що постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії.
За попередніми даними, його остаточно затвердять до другої річниці російського вторгнення в Україну — 24 лютого 2024 року.
З коментарем з цього приводу вже виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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